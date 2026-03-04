De retour au Tessin ce mercredi soir avec le FC Sion (coup d'envoi à 20h30), le défenseur central valaisan Kreshnik Hajrizi explique n'avoir pas atteint son objectif personnel de la saison. Et il ne s'agit pas de buts encaissés ou marqués.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Généralement, les joueurs de football se fixent des objectifs de buts marqués, s'ils sont attaquants, ou de buts encaissés, s'ils sont défenseurs ou gardiens. Eventuellement de passes décisives. Mais Kreshnik Hajrizi s'en était donné un bien différent cette saison sur le plan personnel. «Et je l'ai raté», peste le défenseur central sierrois du FC Sion.

Huit jaunes, un rouge: c'est trop!

Quel était donc ce défi personnel? «Ne rater qu'un seul match pour suspension cette saison», explique-t-il. En clair: prendre sept cartons jaunes au maximum. Ou un rouge. Or, le Valaisan a reçu son huitième avertissement lors de la 24e journée face à Bâle et a donc manqué le déplacement à Thoune la semaine suivante. Ironie du destin, il avait déjà manqué le match dans l'Oberland lors de la 11e journée, ayant reçu son quatrième jaune le week-end d'avant. Et en plus, le carton rouge reçu en Coupe sur le terrain d'Ajoie-Monterri (2e ligue inter) l'a privé de la réception de Bâle en tout début de championnat. Trois matches de suspension, son quota personnel est donc dépassé.

«Je sais que je dois travailler là-dessus et c'était justement pour ça que je m'étais mis cet objectif. Mais je ne vais pas lâcher. La maîtrise des émotions est un grand défi chez moi, je sais que je peux sortir de mon match, et manquer parfois de concentration. Je dois travailler là-dessus et je vais continuer», analyse-t-il avec lucidité.

Trois absences, trois défaites pour Sion

Le reste se passe plutôt très bien, la paire qu'il forme avec Jan Kronig permettant au FC Sion d'avoir la deuxième meilleure défense de Super League (30 buts encaissés, un seul de plus que Thoune) et ayant déjà réussi 10 blanchissages. Sur le plan collectif, la saison est réussie. Et sur le plan personnel aussi, les cartons mis à part.

«Mais c'est très important dans ma progression. Je me laisse parfois aller, je le sais. Je suis fort dans le duel en un contre un, et je dois m'appuyer là-dessus, mais éviter ces erreurs qui me coûtent cher. Parce que je préfère largement aider mon équipe depuis le terrain que depuis les tribunes», enchaîne-t-il.

Les trois matches qu'il a manqué ont d'ailleurs été marqués par trois défaites (Bâle une fois, Thoune deux fois). Sachant que Sion n'a perdu que sept fois cette saison, à chacun de tirer ses conclusions.

Le cousin valaisan d'Antonios Papadopoulos?

Le déplacement de ce mercredi à Lugano sera une belle occasion de tester cette fameuse «gestion des émotions», lui qui y avait inscrit un malheureux autogoal en février, alors qu'il venait d'arriver à Sion. «Je sais que je suis attendu au Tessin», sourit-il, assurant ne pouvoir dire que des bonnes choses sur le club tessinois.

«C'est le club qui m'a lancé en Super League, cela restera à vie. Mais bien sûr que j'ai envie de gagner une dernière fois ce mercredi au Cornaredo... à moins qu'on y retourne une fois lors du tour pour le titre!», souligne celui que son entraîneur Didier Tholot a chambré en le comparant au solide défenseur luganais Antonios Papadopoulos. «Il dit ça parce qu'il trouve qu'on a un profil similaire et c'est un peu vrai je dois dire! On a des réactions qui peuvent être parfois les même sur un terrain, on est des gagneurs», répond Kreshnik Hajrizi, amusé de la comparaison.