Comment Haris Seferovic vit les attaques sur Dubaï

Installé à Dubaï, Haris Seferovic vit de près les tensions au Proche-Orient. L'ancien international suisse assure pourtant que la vie continue normalement aux Émirats arabes unis.

Christian Finkbeiner

Depuis samedi, la guerre fait rage au Proche-Orient. Après l'attaque militaire des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, ce dernier a riposté en visant plusieurs pays voisins à l'aide de missiles et de drones. Les Émirats arabes unis (EAU) sont particulièrement ciblés. Jeudi, sept missiles balistiques et 131 drones ont été détectés. Un missile et six drones ont atteint le territoire émirien.

Haris Seferovic est directement concerné par la situation. L'ancien attaquant de l'équipe nationale (93 sélections, 25 buts) vit à Dubaï depuis 2023 avec sa femme et ses deux enfants et joue actuellement pour United FC. «Bien sûr que nous entendons les explosions», explique Haris Seferovic à Blick. «Mais les militaires interceptent tout. Jusqu'à présent, il ne s'est rien passé de grave. Nous nous sentons bien et en sécurité.» L'attaquant n'a encore jamais dû se rendre dans un bunker.

«Je m'entraîne tous les jours»

«Je suis chez moi et je ne me fais pas de souci», assure-t-il. Avant d'ajouter: «Les gens ici continuent à vivre normalement. Ils vont prier dans les mosquées, car c'est le ramadan.» Les restaurants et les cafés seraient tous ouverts. Seules les écoles sont fermées, alors que les vacances vont de toute façon bientôt commencer.

Le Lucernois sort jouer avec ses enfants sur un terrain de jeu et boit tranquillement son café. Les entraînements et les matches se poursuivent également normalement pour le moment. «Je m'entraîne tous les jours.» L'ancien international suisse rejette aussi les rumeurs de pénurie. «Je ne sais pas qui a donné ces informations. J'ai encore fait des courses hier, il y en a largement assez pour tout le monde», affirme-t-il.

Après la fermeture temporaire de l'espace aérien, l'aéroport de Dubaï a repris ses activités de manière limitée. Selon Haris Seferovic, les autorités tiennent bien la population informée. «Les gens restent positifs. Car le pays fait du très, très bon travail.»