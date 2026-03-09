Dimanche à Belo Horizonte, la finale entre Cruzeiro et Atlético Mineiro a dégénéré en bagarre générale. Résultat: l’arbitre a expulsé 23 joueurs après le coup de sifflet final.

Dimanche, la finale du championnat de l’Etat brésilien de Minas Gerais a été éclipsée par une violence inouïe. Pas moins de 23 joueurs ont été expulsés après une bagarre générale survenue dans les toutes dernières secondes de la rencontre remportée 1-0 par Cruzeiro.

Tout a commencé par un accrochage entre Christian, attaquant de Cruzeiro, et Everson, gardien de l’Atlético Mineiro. Furieux d’un geste jugé dangereux, Everson a frappé son adversaire au visage avec le genou après un arrêt en deux temps, déclenchant une bagarre générale sur la pelouse.

Selon «Globo», Lucas Romero (Cruzeiro) a asséné un coup de pied sauté à Everson, Christian a frappé Lyanco (Atlético) et le milieu Gerson a échangé des coups de poing avec Lyanco. Même le légendaire Hulk (Atlético), 39 ans, a été filmé frappant Lucas Romero après avoir été agressé par Lucas Villalba.

Aucun carton pendant le match

Malgré une interruption de dix minutes, aucun carton n’a été présenté pendant le match. Ce n’est qu’après le coup de sifflet final que l’arbitre Matheus Candançan a rédigé son rapport et sanctionné 23 joueurs – 11 pour Cruzeiro et 12 pour l’Atlético Mineiro –, une première dans l’histoire du football brésilien. Après que les tensions se soient finalement apaisées, Cruzeiro a soulevé le trophée, mettant fin à cette finale chaotique.

Hulk a exprimé ses remords après la rencontre: «Nous devons présenter nos excuses aux amateurs de football. Il est regrettable de voir de telles scènes de violence. Ce n’est pas cela que nous devons montrer aux enfants, aux adolescents, à ceux qui aiment vraiment le football.» Il n’a cependant pas manqué de critiquer l’arbitre: «L’arbitre a été en dessous de tout.»