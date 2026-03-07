Face à Zurich samedi, les ultras servettiens ont continué à défier les autorités. Se dirige-t-on vers un huis clos au stade de Genève?

Thomas Freiburghaus

Pour affronter Zurich, les Servettiens ont évolué devant une Tribune nord vide, fermée à cause d'une sanction Progresso de niveau 3, à suite aux fumigènes allumés face à Sion. Les ultras genevois avaient défié les autorités, qui ont puni le club d'un huis clos partiel ainsi que de matches de probation.

Drapeau pirate

Samedi, rebelote. Avant la rencontre, les consignes des autorités genevoises étaient les suivantes: chants, tifos, banderoles et regroupements interdits. Une théorie utopique. Et la réalité, ça n'a pas manqué, a été tout autre.

En effet, les ultras, habituellement en Tribune nord, se sont (évidemment) retrouvés dans la tribune d'en face. Sur des t-shirts, des lettres pour former le nom du groupe: Section Grenat. On a même vu trois drapeaux – dont un pirate, c’est dans l’esprit – et entendu le tambour.

Carole-Anne Kast interrogée par la SG

À la 15e, silence, les ultras des deux camps ont déployé des banderoles: «Vos sanctions pour diviser, notre union pour riposter», idem en suisse-allemand du côté du parcage visiteur. Pour les accompagner, ils ont allumé chacun un fumigène. Nouveau geste de défi envers les autorités, qui ne devraient pas hésiter à faire monter d’un niveau encore les sanctions Progresso.

«Kast, ce délit est-il suffisant pour passer au niveau 4 Progresso?», ont d'ailleurs ironiquement interrogé les ultras du Servette FC à leur conseillère d’État en deuxième mi-temps. Cela pourrait en effet suffire pour goûter au niveau 4, qui prévoit «des mesures allant jusqu'au match à huis clos». Ce serait pour le prochain match à domicile, soit contre GC le 21 mars prochain.