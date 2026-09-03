Kylian Mbappé fait la Une des journaux bien contre son gré. Le buteur français du Real Madrid aurait été la cible d'une tentative d'enlèvement commandité par un criminel franco-suisse.

Ramona Bieri

Trois matches, trois victoires, quatre buts: Kylian Mbappé a parfaitement démarré sa nouvelle saison avec le Real Madrid. Mais cette fois, l'international français fait la Une des journaux hors du terrain, contre son gré. Comme le rapporte le journal «Le Parisien», un jeune criminel aurait planifié une série d'enlèvements et de braquages. Le nom de Kylian Mbappé figurait sur une liste de 26 personnes susceptibles d'être enlevées.

Le jeune homme, prénommé Clément L., est actuellement en détention provisoire dans une cellule d'isolement. Il a notamment été inculpé de vol en bande organisée. Avec son gang, il aurait commis ou planifié plusieurs délits entre le 11 avril et le 19 août.

Intermédiaire ou commanditaire ?

Après son arrestation, ce double national franco-suisse a continué à entretenir ses contacts depuis la prison, jusqu'à ce que les agents pénitentiaires trouvent les deux téléphones portables en sa possession. Ceux-ci ont été saisis et fouillés. C'est ainsi qu'a été découverte la liste sur laquelle figuraient, outre Kylian Mbappé, les noms de musiciens, d'entrepreneurs et de bijoutiers.

Lors de son interrogatoire, le détenu a nié être le commanditaire, soulignant au contraire qu'il ne jouait qu'un rôle d'intermédiaire entre un mystérieux chef et des hommes de main. Il a déclaré être conscient de la gravité des accusations portées contre lui. «Mais je suis en isolement cellulaire, entouré de fous et de terroristes, et je ne pense pas que cela me fasse du bien.» Mais il restera néanmoins en détention. En effet, Clément L. n'est pas un inconnu: il a déjà été condamné à deux reprises, une fois pour un délit lié à la drogue et une fois pour un vol à main armée.

On ignore encore quelle était l'ampleur réelle du danger qui pesait sur Kylian Mbappé. De même que l'on ignore dans quelle mesure ces gros titres le préoccupent.