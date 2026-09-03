L'UEFA a ouvert une enquête contre Mattéo Guendouzi et Mason Greenwood après le match Fenerbahçe-Olympique Lyonnais. Les deux joueurs ont provoqué les supporters lyonnais après leur qualification en Champions League.

ATS Agence télégraphique suisse

L'UEFA a ouvert une procédure disciplinaire visant les joueurs de Fenerbahçe Mattéo Guendouzi et Mason Greenwood. Ceci après le barrage retour électrique de Champions League la semaine passée contre Lyon, a annoncé jeudi le club turc.

Le milieu de terrain français Mattéo Guendouzi, auteur notamment d'un doigt d'honneur en direction des supporteurs lyonnais et de provocations qui avaient mené à une échauffourée après la rencontre, avait affirmé au lendemain du match n'avoir «rien fait de mal».

Le Fener défend ses joueurs

«Ils ont insulté ma mère, ma famille, mes enfants», avait justifié l'ex-joueur de Marseille, ciblé dès l'échauffement par une partie du public lyonnais.

L'attaquant anglais Mason Greenwood, ancien Marseillais lui aussi, s'était joint à Guendouzi pour chambrer les supporters lyonnais à l'issue de la rencontre, remportée par Fenerbahçe (2-1) et synonyme d'élimination pour l'OL.

«Notre club présentera les arguments nécessaires devant les instances compétentes (...) afin de protéger les droits et les intérêts de nos joueurs et du Fenerbahçe», a indiqué le club stambouliote dans son communiqué.