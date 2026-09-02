Le capitaine gabonais Pierre-Emerick Aubameyang annonce son retrait de la sélection nationale, dénonçant une «humiliation» après l'échec des Panthères à la CAN 2025.

ATS Agence télégraphique suisse

Pierre-Emerick Aubameyang a annoncé sa mise en retrait de l'équipe du Gabon. Il s'estime «humilié» par son exclusion puis sa réintégration après l'échec à la CAN 2025 au Maroc.

«Ils m'ont humilié et sali alors que j'avais joué la CAN en étant blessé», a dénoncé le capitaine gabonais dans une interview à la télévision mardi. «C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et je préfère m'arrêter là.»

Le meilleur buteur de l'histoire des Panthères du Gabon garde un goût amer après avoir été désigné responsable de l'échec à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 par le gouvernement gabonais. Le Gabon avait été sorti de la compétition dès la phase de groupes après trois défaites, dont une dernière contre la Côte d'Ivoire (3-2).

En réaction, le gouvernement avait décidé la dissolution du staff technique, la suspension de l'équipe nationale jusqu'à nouvel ordre, ainsi que la mise à l'écart de Pierre-Emerick Aubameyang (37 ans) et Bruno Ecuele Manga (38 ans).

La suspension de ces cadres vétérans de la sélection avait suscité une vague d'indignation parmi les supporters gabonais.

Absent du Mondial 2026, le Gabon aura pour objectif de se qualifier pour la prochaine CAN, prévue au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, du 19 juin au 17 juillet 2027.