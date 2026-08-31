ATS Agence télégraphique suisse

L'Association suisse de football (ASF) et la Ligue suisse de football (SFL) introduisent le statut de professionnel dans l'arbitrage. Les meilleurs arbitres devraient bénéficier de meilleures conditions de travail.

Augmentation du budget

Depuis le 1er juillet, les conditions d’emploi des sept arbitres de la FIFA ont été adaptées. Leur taux d’occupation peut désormais être porté à 80%. Il en va de même pour Fedayi San, le seul arbitre assistant vidéo suisse de la catégorie reine. Les autres arbitres de Super League peuvent travailler à hauteur de 40% au maximum, tandis que ceux de Challenge League peuvent atteindre 20% au maximum.

Les clubs de la SFL ont approuvé une augmentation du budget de 700'000 francs à cet effet. Ces fonds supplémentaires serviront à financer non seulement ces augmentations de temps de travail, mais aussi diverses mesures d'accompagnement. Parmi celles-ci figurent des processus administratifs plus efficaces, une préparation et un suivi plus approfondis des matches, des améliorations dans le domaine sportif et dans le médical, ainsi qu’une collaboration renforcée avec les clubs.

Par ailleurs, la communication autour de l’arbitrage de haut niveau doit être développée. Cela inclut notamment la diffusion des communications audio lors de décisions controversées et l’affichage des images de la VAR sur les écrans des stades de Super League lors des interventions.