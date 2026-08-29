Bulle, la troisième force en Promotion League?

Le FC Bulle semble se profiler comme la troisième force en Promotion League grâce à un début de saison très réussi. Et voilà que se présente Bienne dimanche à Bouleyres... L'occasion de frapper un grand coup pour un club ambitieux, mais qui ne veut pas rêver trop fort.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Quatre matches, dix points! Le FC Bulle a réussi son début de saison et semble se profiler comme la troisième force de Promotion League derrière les deux seules équipes à avoir fait le plein: Schaffhouse et Bienne. Le club gruérien peut-il rêver grand cette saison? Sa victoire très nette et très autoritaire 3-0 face à YB M21 mercredi soir le laisse suggérer.

Devant près de 500 personnes à Bouleyres, les hommes de Jean-Philippe Lebeau se sont montrés très convaincants et se sont mis en bonne position avant de recevoir justement Bienne dimanche. L’occasion de frapper un grand coup pour un premier tournant dans ce championnat? L’affiche est belle, en tout cas, et devrait ramener la grande foule au stade. 700 ou 800 personnes à Bouleyres ce dimanche à 15h? Le chiffre n'a rien d'illusoire dans une région toujours prête à s'enflammer pour son club lorsque les résultats sont là. Le FC Bulle a d'ailleurs lancé une «opération stade plein» avec des billets à 5 francs.

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Le fleuron du football fribourgeois est donc bien parti dans ce championnat, mais ne fait pas une obsession d’une place tout en haut du classement. Jusqu'à cette victoire face à YB, les Taureaux avaient disputé leurs quatre premiers matches à l'extérieur, s'imposant face à Lugano M21 (4-1), Lucerne M21 (3-2), faisant match nul à Breitenrain (2-2) et se qualifiant facilement en Coupe de Suisse à Interlaken (2e ligue inter, 4-1).

Du bon travail, avec une excellente moyenne de buts, preuve que les schémas offensifs sont déjà bien en place. Les «gros» ne se sont certes pas encore présentés et il est souvent mieux d'affronter les équipes M21 en début de championnat, mais ces résultats ne sortent pas de nulle part à Bulle. Il faudra confirmer face à plus fort, et dès ce dimanche si possible, mais les bases sont là. Solides.

Le top 7 au minimum. Et mieux, pourquoi pas

«L’objectif minimal, c’est le top 7, pour jouer la Coupe de Suisse», glisse le dynamique et très organisé président José Fonseca à Blick, juste avant le début de la rencontre mercredi à Bouleyres. «Après, si on peut faire top 5, c’est bien», enchaîne-t-il aussitôt. Et si Bulle devait être dans le coup à la trêve, consentirait-il à s’enflammer un peu ? «Revenez nous voir à ce moment-là», sourit-il.

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Le message est passé: le FC Bulle ne s’interdira rien, et surtout pas de jouer le coup à fond. Il n’est pas question pour l’heure de parler de Challenge League, qui reste le but ultime à moyen ou long terme, mais bien de progression continue et mesurable. «Ma philosophie, cela a toujours été d’y aller pas à pas», explique l’ancien arbitre, qui continue de s’occuper du FC Portalban/Gletterens (1re ligue) en parallèle. Bulle ne fera pas de folies au mercato hivernal en cas de place sur le podium en décembre, mais cherchera à consolider ce qu’il a.

Les infrastructures s'améliorent elles aussi régulièrement

Le président se verrait-il effectuer la demande de licence pour le football professionnel, un processus contraignant et coûteux, mais indispensable pour qui veut monter? «Si on est dans le coup, pourquoi pas? Mais on n’en est pas encore là», tempère-t-il. Le Stade de Bouleyres n’aurait pas besoin de beaucoup de travaux. Un nouvel éclairage serait réclamé par la SFL, tout comme quelques aménagements aux vestiaires. Rien qui soit réellement rédhibitoire, même si l’investissement pour la lumière peut être conséquent suivant les cas.

Le stade s’améliore d'ailleurs petit à petit et l’écran géant installé juste en dessus de l’entrée principale vient en témoigner. Les joueurs sont désormais présentés en vidéo, et trois bandes LED, récupérées à Vevey, permettent de mettre les sponsors en valeur en face de la tribune principale. Le FC Bulle, sans être entré dans un autre monde, avance progressivement et se rapproche chaque année un peu plus des exigences du monde professionnel.

«Ce qui est très encourageant au quotidien, c’est l’esprit qui règne dans ce club. J’ai la chance, et je dis bien la chance, de présider un comité très efficace et très travailleur. On se parle, on fixe la ligne directrice et les tâches à effectuer et tout le monde bosse de son côté. J’en suis très reconnaissant, car je sais que ce n’est pas partout comme ça», se réjouit José Fonseca, qui voit dans ce travail indispensable de l’ombre un des facteurs qui explique la bonne marche actuelle de son club.

Cinq entraînements par semaine

Cette montée en puissance en coulisses se reflète également dans le secteur sportif, où Jean-Philippe Lebeau est engagé à temps plein. «On a la chance de pouvoir compter sur un entraîneur comme lui. Il fait un super travail. Et c’est une bonne personne, qui s’implique pour le club, qui ne se considère pas juste de passage, c’est important aussi», assure le président. L’ancien très élégant milieu de terrain de Meyrin dispense cinq entraînements par semaine, ce qui n’est pas si évident pour un club de Promotion League.

«Si je prends l'exemple d'une semaine normale où on joue le samedi, on s’entraîne tous les soirs sauf le jeudi. Et le mercredi matin, je dirige une séance avec les joueurs qui peuvent être présents, entre 10 et 15 selon les semaines», explique le technicien français, qu ia donné une véritable identité à son équipe depuis son arrivée, laquelle porte ses fruits sur le terrain.

Est-il d’accord, d’ailleurs, avec l’appréciation faisant de Bulle la troisième force de Promotion League? «Je pense que c’est légitime de le viser, en tout cas. Bienne et Schaffhouse ont d’autres moyens, un stade moderne, des ambitions. Si on vise les mêmes joueurs, ce qui arrive vu qu'ils viennent aussi recruter chez nous, ils trouveront de meilleures conditions financières là-bas», répond-il. Le défenseur Marko Kuzmanovic a par exemple quitté Bulle pour Bienne cet été. «Mais derrière, oui, il peut y avoir une lutte avec d’autres équipes pour cette troisième place et j’espère qu’on en fera partie», enchaîne Jean-Philippe Lebeau, qui, comme son président José Fonseca, ne veut surtout pas s’interdire de viser haut. «On est tous des compétiteurs dans le vestiaire, bien sûr.»

Andi Ukmata, une valeur très sûre devant le but

Un vestiaire composé de belles individualités d’ailleurs, à l’image de l’avant-centre Andi Ukmata, une valeur très sûre à ce niveau, lui qui est en grande forme en ce début de saison avec déjà six réalisations en quatre matches de championnat (deux à Lugano, un à Breitenrain, deux à Lucerne, un face à YB)! Le buteur en série a inscrit le 1-0 de fort belle manière contre les Bernois mercredi, sur une passe en profondeur de son coéquipier Mathis Giordano, formé au Lausanne-Sport, dont la vitesse et la technique sont des atouts considérables. Le numéro 9 a éliminé le gardien bernois d’un petit dribble bien senti avant de glisser le ballon au bon endroit.

Du très bon travail de la part de l’expérimenté et talentueux avant-centre vaudois et Bulle semble d’ailleurs posséder un joli potentiel offensif cette saison. Exaucée Mafoumbi, prêté par le SLO, cartonne et c’est sorti du banc qu’il a marqué le 3-0 mercredi, preuve que les Gruériens ont de la profondeur, eux qui peuvent également compter sur la technique intéressante d'Elisio Antunes, arrivé de Meyrin.

Bienne ce dimanche et Wil un peu plus tard: deux belles affiches à Bouleyres

Ce dimanche, le calendrier a donc offert un beau match aux Bullois avec la réception du redoutable et ambitieux FC Bienne, à 15h. Si le championnat ne se joue pas à la 5e journée, une victoire pourrait enclencher une bonne dynamique. Le deuxième tour de Coupe de Suisse face à Wil en octobre est également une perspective d'avenir réjouissante à court terme et, si le FC Bulle est aussi performant dans quelques semaines qu'il l'est aujourd'hui, le club saint-gallois de Challenge League ne viendra pas en Gruyère pour prendre du bon temps.