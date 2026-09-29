Nico Elvedi : «J’aimerais bien payer ma tournée»

Nico Elvedi a fêté son 75e match avec la Suisse par un but lors du succès 3-0 en Écosse. À la veille de ses 30 ans, le défenseur central s’est même dit prêt à payer sa tournée à ses coéquipiers.

Bastien Feller Journaliste Blick

«Je ne sais pas encore ce qui est prévu ce soir. On verra si nous pouvons peut-être trinquer ensemble. J’aimerais bien payer ma tournée. On verra ce qui est possible», souriait Nico Elvedi après le succès de l’équipe de Suisse à Glasgow mardi soir (0-3). Au-delà de la victoire, le défenseur central de la Nati avait surtout de quoi fêter sa 75e sélection et un but, celui du 2-0.

«Un super ballon de Dan. Ensuite, je n’ai plus eu qu’à le pousser au fond. Je suis content d’avoir pu aider l’équipe comme ça», commentait sobrement le joueur de Leeds, auteur de son quatrième but pour la Nati. «On peut dire que je me suis fait un cadeau pour demain (ndlr: mercredi, jour de ses 30 ans), oui.»

«Le carton rouge nous a fait du bien»

Nico Elvedi pouvait avoir le sourire, comme le reste de son équipe, qui s’est finalement imposée sans problème à Hampden Park. «Je crois que le carton rouge nous a fait du bien. Nous avons eu beaucoup de possession. Nous avons pu bien faire circuler le ballon», se réjouissait-il encore, satisfait de ce nouveau blanchissage. Le deuxième en deux matches après la victoire 0-3 à Skopje samedi. «Il y a eu quelques situations dangereuses sur coups de pied arrêtés, mais sinon, nous avons laissé très peu de choses à l’adversaire, nous avons géré le match avec maîtrise et nous avons aussi mérité de gagner 3-0.»

Constat partagé par Murat Yakin, à qui il notamment a été demandé si les deux victoires sont plus satisfaisantes en raison des absences de Granit Xhaka et de Breel Embolo. «Le sport passe toujours en premier au sein de l’équipe. Cela nous permet de travailler dans le calme, de prendre les bonnes décisions dans ces situations, de rester soudés, d’être unis. C’est ce qui va continuer à nous guider. Nous voulons toujours avoir les meilleurs joueurs ici sur le terrain. Nous travaillons avec ceux qui sont là et qui ont la possibilité de jouer», répondait le sélectionneur national, qui attend que son équipe fasse également le plein de points lors des deux rencontres encore à jouer à Lucerne.

Une attente également partagée par Michel Aebischer. «On veut gagner tous les matchs. On voulait gagner contre l’Angleterre, on veut gagner contre la Slovénie. Ça ne va jamais changer. Mais la qualité de la prestation est aussi importante. Si tu fais une bonne prestation, les résultats arrivent. C’est ça qu’on va essayer maintenant à Lucerne aussi.»