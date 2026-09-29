L'équipe de Suisse s'impose en Écosse grâce à ses défenseurs

La Suisse a parfaitement lancé sa Nations League. Après la Macédoine du Nord, la Nati a dominé l’Écosse à Glasgow (3-0). Murat Yakin et ses joueurs signent un six sur six en ce début de campagne de Nations League.

Bastien Feller Journaliste Blick

Six sur six pour Murat Yakin et son équipe pour leur entrée en matière dans cette Nations League 2026-2027. Après avoir battu sans problème la Macédoine du Nord samedi à Skopje (3-0), la Nati (avec un seul changement dans son onze: Michel Aebischer à la place de Fabian Rieder) s’est imposée ce mardi à Glasgow, dans un contexte complètement différent et face à un adversaire supérieur sur le papier, même si rapidement réduit à dix (Jack Hendry, 11e).

Dans la foulée du carton rouge, sur le coup franc obtenu par Dan Ndoye après un joli mouvement collectif, Ricardo Rodriguez ouvrait la marque et inscrivait son dixième but en sélection. À onze contre dix, la Nati entrait alors dans un faux rythme, peinant à se montrer dangereux et ainsi inscrire le deuxième but. L’urgence n’était malgré tout pas là puisque, en face, les Écossais ne se procuraient pratiquement rien lors des 45 premières minutes (deux frappes, aucune cadrée).

Six sur six, en attendant le douze sur douze?

Le but du break tombait au retour des vestiaires, lorsque Nico Elvedi coupait bien un centre tendu de Dan Ndoye (55e). Le Vaudois manquait ensuite le troisième face à Angus Gunn, avant que Fabian Rieder ne tutoie la lucarne du but écossais. Le but du KO tombait à la 82e par Zeki Amdouni. De quoi vider prématurément Hampden Park d’une importante partie de sa Tartan Army.

Après avoir dynamité la Macédoine du Nord chez elle, la Nati en a donc fait de même avec l’Écosse, sans avoir tremblé la moindre seconde, ni même concédé le moindre tir cadré (23 tentatives suisses, 9 sur le but adverse). Une performance qui n’est pas à sous-estimer, même à onze contre dix, et qui montre que la formation de Murat Yakin continue sa belle progression.

L'équipe rentrera en Suisse ce mercredi avec l’objectif de poursuivre son sans-faute face à la Slovénie samedi et à la Macédoine du Nord mardi prochain, deux rencontres qui se joueront à Lucerne à 20h45.