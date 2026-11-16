Une jeune et enthousiasmante Nati a balayé l'Ecosse (4-0) lundi soir à Saint-Gall. De quoi ravir le sélectionneur Murat Yakin, lequel a particulièrement apprécié la performance de ses nouveaux titulaires, notamment Alvyn Sanches. De quoi bousculer la hiérarchie à court terme? Pas sûr.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Un stade plein, une belle ambiance et une équipe de Suisse qui gagne 4-0 face à l'Ecosse: oui, la soirée a été belle ce lundi à Saint-Gall pour le dernier match de la Nati en 2026. «C'était bien, non?», a souri Murat Yakin en se présentant face aux caméras et aux micros, lui qui avait fortement remanié son équipe de départ avec huit changements par rapport au onze qui était allé chercher le match nul à Maribor vendredi (0-0). «La qualification nous a permis de voir plusieurs jeunes à l'oeuvre et j'en suis très heureux», a-t-il enchaîné, lui qui a offert sa première titularisation à trois attaquants: Winsley Boteli, Alvyn Sanches et Samuel Ballet. Tous trois se sont illustrés, à des degrés divers.

Le «génial» Alvyn Sanches

Invité à dire quel joueur l'avait le plus impressionné ce lundi, Murat Yakin a commencé par citer un pilier, Nico Elvedi. «Quel match il a fait encore... Personne ne peut le battre en duel et il anticipe tout», l'a complimenté le sélectionneur, lui-même ancien défenseur central. Et sinon, chez les jeunes? Alvyn Sanches a eu droit à une remarque sur son talent exceptionnel. «Il a mis du temps à prendre ses marques, mais ensuite il a montré quel joueur génial il était sur le plan technique... Il n'a pratiquement pas perdu de ballon sous pression», s'est réjoui le technicien, lequel a été également séduit par la prestation d'Isaac Schmidt sur le côté gauche.

A table et sur le terrain, des sourires partout

Le Lausannois a en effet été brillant, aussi bien défensivement qu'offensivement, et il a sans doute été le meilleur joueur de cette rencontre, titulaires et remplaçants confondus. «Il a un profil vraiment particulier, très dynamique», a commenté Murat Yakin, lequel a également souligné la bonne entrée de Zeki Amdouni, un joueur qu'il apprécie tout particulièrement.

Bref, il y en a eu pour tout le monde ou presque. «Vous me parlez d'individualités, je vous réponds, mais je ne pense pas qu'il soit juste d'en sortir certaines plutôt que d'autres. C'est collectivement que nous avons bien joué. Ce que je retiens en premier, c'est la joie que cette équipe a de jouer ensemble. Et même: de vivre ensemble. Que ce soit à table, à l'entraînement, dans le vestiaire... Tous ces gars sont hyper-positifs, heureux d'être là et cet état d'esprit s'est vu sur le terrain ce soir.»

Tout n'a pas été parfait pour cette équipe de Suisse expérimentale, bien sûr, mais la qualité de jeu a grimpé au fil du match.

«En début de rencontre, nous étions un peu timorés. Les quinze ou vingt premières minutes ont été difficiles, mais ensuite, nous sommes vraiment montés en puissance», s'est réjoui Murat Yakin, lequel n'a pas regretté un seul instant son choix de donner du temps de jeu à des joueurs qui en avaient peu eu durant cette campagne de Ligue des Nations. Le but était d'assurer la remontée, ce qui a été fait, tout en intégrant le plus de jeunes possible.

A ce titre, Zachary Athekame, Sascha Britschgi et Ardon Jashari ont été les grands gagnants de ces six matches, tandis que Winsley Boteli, Alvyn Sanches et Samuel Ballet ont marqué des points ce lundi soir. Mais des points qui valaient moins cher, sans doute.

Les nouveaux oui, mais les titulaires ont encore de l'avance

Murat Yakin n'a en effet pas voulu donner de faux espoirs aux jeunes et a clairement rappelé à tout le monde que le onze titulaire se mérite sur la durée et que, si la porte était ouverte, une hiérarchie est toujours présente.

Pour les qualifications à l'Euro 2028, dont le tirage aura lieu le 6 décembre à Belfast, il ne fait aucun doute que des joueurs comme Granit Xhaka, Manuel Akanji, Breel Embolo, Dan Ndoye, Johan Manzambi, Ruben Vargas et Fabian Rieder ont toujours une grande longueur d'avance sur ceux qui ont débuté ce soir, s'ils sont en forme bien sûr.

«Mais nous avons une grande profondeur d'effectif et ceux qui ont brillé ce soir peuvent être amenés à jouer un rôle, ils seront utiles à la Nati», a promis Murat Yakin, qui aime intégrer des jeunes, mais n'entend pas aller trop vite.

Ainsi, le «changement de génération» se fera petit à petit, et un seul «nouveau» joueur semble avoir sa place dans le onze qui tentera de se qualifier pour l'Euro 2028: Zachary Athekame au poste de latéral droit.

La Suisse, désormais, a de la réserve

Et il existe une vraie inconnue à gauche: Ricardo Rodriguez va-t-il retrouver du rythme en club? Si oui, il postulera fort logiquement à une place de titulaire du haut de ses 150 sélections. Sinon, Sascha Britschgi et Isaac Schmidt ont prouvé lors de ce mois de novembre être prêts à le suppléer efficacement. Sans même parler de Miro Muheim, blessé dernièrement, mais toujours bien présent dans l'esprit de Murat Yakin.

La Suisse, désormais, a de la réserve à tous les postes. Tant mieux. Et cette richesse souligne également le travail de fond de l'ASF: qui aurait pu imaginer voilà encore quinze ou vingt ans que l'équipe B de la Suisse s'impose 4-0 face à une nation comme l'Ecosse, qui alignait tous ses meilleurs joueurs? Les temps changent et, en ce qui concerne la Nati, l'horizon est dépourvu de nuages.