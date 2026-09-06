Pour son premier match en MLS, Breel Embolo a inscrit un penalty à la 87e minute, permettant à Atlanta United d'arracher un nul 2-2 face à l'Inter Miami de Messi.

ATS Agence télégraphique suisse

Breel Embolo a trouvé le chemin des filets dès son premier match avec Atlanta United en MLS, face à l'Inter Miami de Lionel Messi. L'attaquant international suisse a offert un point à sa nouvelle équipe en marquant le but du 2-2, score final de cette partie.

Les débuts du Bâlois en Major League Soccer ont d'abord été retardés en raison d'un orage. Embolo a ensuite dû affronter, outre Messi, d'autres stars telles que Casemiro et Luis Suarez. Ces trois Sud-Américains ont été au cœur de l’action offensive: Casemiro a marqué le 1-0 de la tête sur un corner de Messi, tandis que Luis Suarez a inscrit le 2-1 peu avant la mi-temps.

Du côté d'Atlanta, le Paraguayen Miguel Almiron, qui avait inscrit le 1-1 à la 35e, a échoué depuis le point de penalty en deuxième mi-temps. Breel Embolo a en revanche fait mieux à la 87e minute: après avoir obtenu le penalty, le Bâlois l'a transformé avec brio pour porter le score à 2-2.

L'attaquant de 29 ans, pour lequel Atlanta United a versé 18 millions de dollars de transfert à Rennes, a ainsi permis à sa nouvelle équipe de glaner un point. Au classement de la Conférence Est, Atlanta United reste toutefois avant-dernier. Il reste encore onze matches à disputer avant les play-off.Embolo arrache un nul face à Messi pour ses débuts