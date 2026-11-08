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Grâce à ses 26 buts
Messi remporte son deuxième Soulier d'or consécutif en MLS

A 39 ans, Lionel Messi continue de briller en MLS. Avec 26 buts cette saison, il remporte son deuxième Soulier d'or consécutif et propulse l'Inter Miami à la deuxième place de la Conférence Est.
Publié: il y a 5 minutes
Lors du dernier match de la saison, la Pulga a délivré deux passes décisives.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Lionel Messi a remporté samedi avec l'Inter Miami son deuxième Soulier d'or consécutif de la MLS, lors de la dernière journée de la saison régulière. Les champions en titre ont terminé deuxièmes de la Conférence Est.

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La superstar argentine n'a pas marqué pendant ce match contre Charlotte, qui s'est terminé sur le score de 3-3, mais a offert les deux premiers buts au Nu Stadium de Miami, tous deux sur corner, aidant ainsi son club à s'assurer l'avantage du terrain pour les deux premiers tours des play-off. Les 26 buts de Messi cette saison ont suffi à faire de lui le premier joueur à remporter deux fois de suite le Soulier d'or de la MLS, devant Petar Musa, de Dallas (22 réalisations).

Miami a terminé deuxième à l'Est avec 60 points, derrière Nashville qui obtient lui un record de 77 points, et affrontera Columbus pour entamer les play-offs. Lionel Messi, qui a 39 ans a joué son dernier match avec l'Albiceleste en octobre, avait marqué 29 buts en saison régulière MLS l'an dernier plus six autres lors des play-off.

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