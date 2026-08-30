Le FC Bienne a cru tenir la victoire jusqu'à la toute dernière seconde sur le terrain du FC Bulle dimanche, mais les Gruériens ont égalisé in extremis. Sébastien Moulin avait ouvert la marque d'un splendide coup-franc pour les ambitieux Seelandais.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le défenseur central Thoma Monney a surgi à la toute dernière seconde, ce dimanche à Bouleyres, pour offrir un point amplement mérité au FC Bulle dans un passionnant choc de haut de tableau de Promotion League.

Le FC Bienne menait 1-0 depuis la 52e et un coup-franc parfaitement exécuté par Sébastien Moulin, mais les Seelandais se sont retrouvés avec un homme de moins à peine trois minutes plus tard, Noah Jakob recevant un carton rouge indiscutable. Tenir quarante minutes à dix contre onze?

Bienne a bien cru y parvenir, mais a dû s'avouer vaincu sur la toute dernière action du match. La preuve? L'arbitre ne leur a même pas laissé le temps de réengager! Et l'égalisation bulloise ne vient pas de nulle part, Andi Ukmata s'étant créé une immense possibilité quelques minutes plus tôt, entre autres situations chaudes.

Deux points de perdus pour Bienne, mais...

Alors, deux points de perdus pour le FC Bienne? Pas forcément, même si le scénario est rageant et que, littéralement à une seconde près, ils en auraient ramené trois à la maison. Mais la défaite de Schaffhouse une heure plus tard sur le terrain de Zurich M21 vient valoriser ce match nul, puisque Bienne est aujourd'hui seul leader de Promotion League. Et seule équipe invaincue avec cet épatant FC Bulle.

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L'homme du match pour les Biennois s'appelle donc Sébastien Moulin, le très élégant gaucher neuchâtelois, passé par le FC Bâle et Xamax, et qui défend les couleurs seelandaises depuis l'été 2024. A 24 ans, ce joueur à la technique très sûre n'a pas tremblé au moment de convertir son coup-franc en but. «Pour moi, c'était clair depuis le début que j'allais la frapper fort côté ouvert. A cette distance, c'était trop proche pour que je la mette par dessus le mur», explique-t-il à Blick, après la rencontre, déçu de n'avoir ramené qu'un point.

Sébastien Moulin se plaît au FC Bienne

«En deuxième période, à dix, on n'a fait que défendre, c'est clair. Mais on y croyait, parce que Bulle n'était pas si dangereux. Ils ont eu des actions, mais on était bien en place. C'est rageant, mais au final, peut-être que c'est quand même un point qui comptera, on verra», positive le Neuchâtelois, lequel se plaît au FC Bienne, cet ambitieux club de Promotion League avec lequel il a atteint la finale de la Coupe de Suisse en 2025, un souvenir pour la vie, lui qui est entré en jeu à la 79e.

«Oui, je me sens bien ici à Bienne. On a le même objectif», assure-t-il, en évoquant le monde professionnel. «Chaque joueur en rêve, non? On verra ce que l'avenir nous réserve», explique celui qui travaille à 80% à l'Office fédéral de la statistique, mais a encore l'âge pour espérer un futur composé uniquement de football.

Schaffhouse et Bienne en favoris?

A son avis, quels sont les favoris de ce championnat de Promotion League, dont Bienne est désormais le seul leader? «Sur la base de ce début de saison et des résultats, je dirais que Schaffhouse et nous sommes les deux prétendants logiques, mais on a joué récemment à Brühl et je les ai trouvés vraiment très bons. On a gagné 1-0, mais ils sont pas mal du tout. Et Bulle sera là aussi avec ce qu'ils montrent», estime Sébastien Moulin, qui n'a sans doute pas fini de mettre des jolis buts et de distribuer des caviars cette saison. Bienne en aura besoin pour s'installer durablement en tête de ce championnat.