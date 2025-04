1/12 Yann Sommer est en tête du classement avec l'Inter Milan. Photo: imago/Gribaudi/ImagePhoto

Pascal Keusch

La phase la plus intense de la saison est lancée. L’année footballistique approche de son premier grand point culminant, et plusieurs décisions décisives se profilent dans les principales ligues européennes.

Blick te propose un premier aperçu de la situation dans les autres championnats, et t’indique où porter toute ton attention lors des prochaines journées.

Bundesliga

Depuis la troisième journée, le Bayern Munich occupe solidement la première place. Son poursuivant, Leverkusen, accuse certes six points de retard à cinq journées de la fin. Mais tout espoir n’est pas perdu – Granit Xhaka (32 ans), capitaine de la Nati, lance un message de défi aux Munichois: la lutte pour le titre est loin d’être terminée.

La bataille pour les places européennes s’annonce elle aussi particulièrement disputée. Dortmund et Stuttgart, actuellement en milieu de tableau, n’ont pas encore abandonné et peuvent encore espérer accrocher le top 6.

Premier League

Six fois au cours des sept dernières années, Manchester City a soulevé le trophée de la Premier League. Mais cette saison, cette série va s’interrompre puisque les Citizens ne pointent qu’à la cinquième place.

De son côté, sous la houlette de leur nouvel entraîneur Arne Slot (46 ans), Liverpool séduit avec un football attrayant et mène actuellement le championnat.

À la surprise générale, Nottingham Forest, qui avait échappé de justesse à la relégation la saison dernière, occupe désormais une place qualificative pour la Ligue des champions.

Série A

L’Inter Milan, emmenée par l’ancien gardien de la Nati Yann Sommer (36 ans), occupe actuellement la tête du championnat italien, avec trois points d’avance sur le Napoli, club qu'a rejoint en prêt Noah Okafor cet hiver.

La Serie A pourrait offrir un scénario spectaculaire en fin de saison. En effet, si les deux équipes terminent à égalité de points après la dernière journée, un match décisif sur terrain neutre départagera les prétendants au titre. Cette règle, introduite par la Fédération italienne de football en 2022, promet une conclusion intense au championnat.

Ligue 1

Chez nos voisins de l’Ouest, la lutte pour le titre est déjà tranchée puisque le PSG a été sacré champion de France pour la 13e fois. Les Parisiens visent désormais un exploit encore jamais réalisé dans l’Hexagone: terminer la saison invaincus.

En revanche, la course à la Ligue des champions reste totalement ouverte. Monaco, emmené par son capitaine Denis Zakaria (28 ans), son gardien Philipp Köhn (27 ans) et son buteur Breel Embolo (28 ans), occupe actuellement la deuxième place.

LaLiga

Après l’élimination en Ligue des champions, le titre national représente sans doute la dernière chance pour l’entraîneur à succès Carlo Ancelotti (65 ans) de conserver son poste au Real Madrid – ou, au minimum, de faire ses adieux avec les honneurs.

Pour espérer rattraper le FC Barcelone, les Madrilènes devront impérativement remporter le Clásico face à leur grand rival, le 11 mai.

2ème divison allemande

Dans la deuxième division allemande, la lutte pour la montée est plus serrée que jamais avec neuf équipes qui se livrent un véritable mano a mano.

En tête, on retrouve le HSV, avec les Suisses Miro Muheim (27 ans) et Silvan Hefti (27 ans), et Cologne, emmené par l’ancien capitaine du FC Sion Joël Schmied (26 ans), qui se disputent le titre de champion.

Liga Portugal

Au Portugal, c’est un véritable derby urbain pour le titre qui s'annonce! Benfica, où joue Zeki Amdouni (24 ans), et le Sporting Lisbonne sont actuellement à égalité de points en tête du championnat. Et l’avant-dernière journée, le 10 mai, proposera un duel direct entre les deux rivaux lisboètes. Le suspense est total!

Pro League (Belgique)

Ardon Jashari (22 ans) se bat pour le titre de champion avec Bruges. Seul un point sépare les bleus et noirs du leader Genk. Grâce au mode de championnat belge, ils joueront encore deux matches l'un contre l'autre.

Ligue fédérale autrichienne

A sept tours de la fin, Sturm Graz est en tête du classement, avec trois points d'avance sur l'Austria Wien et cinq sur Salzbourg. Dans le groupe pour le titre, chaque équipe joue encore deux fois l'une contre l'autre. Sturm et son Suisse Gregory Wüthrich (30) parviendront-t-ils à défendre leur titre?

Süper Lig (Turquie)

Le titre se jouera entre Galatasaray et Fenerbahce puisqu'ils comptent plus de 20 points d'avance sur le troisième. A neuf journées de la fin de la saison, seuls trois points séparent les deux rivaux de la capitale turque.