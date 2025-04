«Kylian Mbappé ne sera jamais Cristiano Ronaldo»

1/5 Le Real Madrid est actuellement en crise. Photo: AFP

Nicolas Horni

C’est une violente gifle que le Real Madrid a reçue mercredi soir contre Arsenal. Après la nette défaite du match aller (0-3), les Madrilènes se sont encore inclinés au match retour à domicile, après une prestation collective très faible. La star Kylian Mbappé est restée pratiquement invisible. À tel point que les critiques pleuvent.

«Nous pensions que Mbappé viendrait pour confirmer ce qu’il était déjà à Paris. Ce n’est pas qu’il ne fait pas d’efforts, mais je ne le vois tout simplement pas comme un joueur décisif», critique le journaliste espagnol Tomás Roncero sur la radio Cadena SER. «On voit bien qu’il est nerveux. Les gens voulaient voir en Mbappé un nouveau Cristiano, mais il est à des années-lumière de cela. Cristiano est unique. Ceux qui pensaient que Mbappé était le nouveau Cristiano devraient l’oublier.»

Son collègue joournaliste Julio Pulido abonde dans le même sens: «Quand tu signes à Madrid et que tu es théoriquement le meilleur footballeur du monde, le public te regarde les jours comme celui-ci. Et il veut que tu fasses ta part pour faire basculer le match. S’il voit que tu n’as pas aidé à y parvenir, il te sifflera.» Et d’ajouter: «Mbappé ne sera jamais Cristiano Ronaldo. Il n’a pas et n’aura jamais son leadership et son caractère.»

Une période de vaches maigres

Kylian Mbappé est donc jusqu’à présent nettement en retard sur les attentes. Certes, le Français n’a actuellement marqué qu’un but de moins que Cristiano Ronaldo lors de sa première saison à Madrid – mais il a déjà disputé 14 matches de plus. Jusqu’à présent, Kylian Mbappé ne semble pas pouvoir suivre les traces du Portugais Son automne a déjà été médiocre, avec des performances en demi-teinte, des accusations de viol et des désaccords avec le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps.

La deuxième partie de saison ne se déroule pas non plus comme prévu, malgré un triplé contre Manchester City. En effet, Mbappé traverse actuellement une curieuse période de vaches maigres. Au cours des cinq derniers matchs, il n’a réussi ni à marquer ni à donner une passe décisive. La dernière fois que cela lui est arrivé, c’était au printemps 2018, alors qu’il effectuait sa première saison sous le maillot du PSG. Le week-end prochain, il ne pourra pas encore mettre fin à sa disette. Après son carton rouge du week-end dernier, le joueur de 26 ans sera suspendu.