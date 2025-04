1/5 Le rêve est à nouveau permis à Old Trafford. Photo: AFP

Pascal Keusch

Lorsque Alexandre Lacazette transforme son penalty à la 109e minute jeudi soir et qu’il porte le score à 4-2 en faveur de Lyon, la débâcle semble se profiler pour Manchester United. «United a maintenant besoin de plus qu’un miracle», assure la légende du club et actuel commentateur TV Rio Ferdinand lors de la retransmission en direct en Angleterre. Après le match nul à l’aller, les Anglais ont désespérément besoin de marquer deux buts pour se sauver au moins aux tirs au but.

Rio Ferdinand ne croyait alors pas si bien dire. C’est un vrai miracle qui restera dans les livres d’histoire auquel assistent les spectateurs.

À la 114e minute, Bruno Fernandes inscrit aussi son penalty pour les Anglais. Arrive la dernière minute de jeu. Le jeune Kobbie Mainoo, âgé de 19 ans seulement, récupère le ballon dans la surface de réparation et le glisse magnifiquement dans la lucarne (120e). 4-4, c'est l’extase dans le «Theatre of Dreams», le théâtre des rêves, comme on aime appeler le mythique Old Trafford.

«Old Trafford n’a pas vu ça depuis des années»

Mais l’heure de gloire de United ne s’arrête pas là. Le milieu de terrain Casemiro cherche en effet à faire la décision dans les dernières secondes de la prolongation. Le Brésilien frappe une nouvelle fois le ballon dans la surface de réparation, où le défenseur central Harry Maguire met la tête et marque le 5-4 pour les Red Devils à la première minute du temps additionnel.

«C’est le chaos. Les stadiers sont sur le terrain, les supporters sont sur le terrain et le personnel est sur le terrain», résume l’ancien gardien de but anglais Paul Robinson en évoquant les scènes d’après-match. «Old Trafford n’avait pas vu de telles scènes depuis de nombreuses années.»

C’est à se demander si le coach mancunien Rùben Amorim n’a pas provoqué ce spectacle. Car avant le match retour contre Lyon, il s’était mis dans l’ambiance en se remémorant une autre remontada fabuleuse de son club. «J’ai revu le documentaire de 1999 pour m’inspirer de ces moments», explique-t-il. À l’époque, Manchester avait coulé un Bayern dominateur en finale de Ligue des champions en marquant deux buts dans les arrêts de jeu, ce qui est encore considéré aujourd’hui comme l’un des revirements les plus spectaculaires du football.

L’objectif prioritaire

Aujourd’hui, le club est loin de cette splendeur. Alors que United vit une saison historiquement mauvaise, cette épopée en Europa League est l’occasion de redorer son blason. Avec 16 points de retard sur les places européennes, il n’y a plus rien à gagner en Premier League. Mais une éventuelle victoire en Europa League permettrait au club de se qualifier pour la Ligue des champions.

L’entraîneur Rùben Amorim veut désormais se concentrer entièrement sur cet objectif. Pour cela, il entend ménager ses joueurs en Premier League: «Nous devons prendre des risques avec les jeunes en Premier League», assure-t-il. L’Athletic Bilbao, qui s’est imposé 2-0 face aux Glasgow Rangers, sera un adversaire coriace sur la scène européenne en demi-finale.