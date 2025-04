Granit Xhaka s'investit à fond dans sa marque de vêtements

Granit Xhaka s'est lancé dans la mode il y a un peu plus de deux ans. Avec sa marque de vêtement, le joueur de Leverkusen vise une clientèle jeune et élégante. Le capitaine de la Nati s'est impliqué davantage avec la nouvelle collection qui vient tout juste de sortir.

1/7 Granit Xhaka est une star du football... et bientôt de la mode? Photo: Bayer 04 Leverkusen via Getty Im

Sven Schoch

Dans le monde du football, Granit Xhaka est depuis longtemps une figure établie. Mais en dehors, le capitaine de l’équipe nationale bouscule aussi le secteur de la mode. Depuis bientôt deux ans et demi, la star de Leverkusen tire les ficelles du projet «GRAJO», une marque de vêtement.

L’entrepreneur Xhaka a formé autour de lui une équipe innovante et entend marquer de son empreinte cette marque de lifestyle: «Nous nous sommes mis d’accord pour que je reprenne complètement les rênes et que je me lance vers l’avenir avec toute mon énergie. J’ai mis davantage l’accent sur ma propre vision ces derniers temps», explique-t-il.

Granit Xhaka a des idées très concrètes sur la direction que doit prendre la marque. En plus de la jeunesse, les créateurs ont en ligne de mire une clientèle qui cultive un style plutôt élégant. «Nous nous adressons à un large spectre. C’est la combinaison qui fait la différence: du confort à la mode», explique le joueur à Blick. Dans le vestiaire de Leverkusen, vainqueur de la Bundesliga l’an dernier, la nouvelle collection est excellemment bien accueillie: «Les réactions ont toutes été positives. Beaucoup célèbrent le style et portent les vêtements avec beaucoup de plaisir!»

Granit Xhaka entrepreneur

Pour le moment, la marque n’est disponible qu’en ligne: «C’est le meilleur moyen d’amener notre collection directement et sans détour aux gens. Mais ce n’est que le début.» Il est également envisageable à l’avenir que la marque propose ses points de vente physique. Bien entendu, les followers Instagram de la star du football sont un argument de poids pour une forte présence numérique: «Les réseaux sociaux jouent un rôle central. Il ne s’agit pas seulement de moi, mais surtout de faire en sorte que la marque se suffise à elle-même à moyen terme et s’établisse de manière indépendante», explique le joueur de 32 ans qui vise aussi bien l’Europe que les États-Unis.

Granit Xhaka est à la tête du management de la marque et mise sur son côté créatif: «Je découvre de nouveaux processus et de nouvelles façons de fabriquer des vêtements. C’est vraiment passionnant de voir tout cela. J’ai toujours vécu pour la mode et d’autant plus pour la mienne!» En privé, sa femme Leonita semble emballée par ces nouveaux vêtements: «Elle soutient totalement la mode et le style. Cela signifie beaucoup pour moi», assure le capitaine de la Nati.