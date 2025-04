Granit Xhaka croit encore au titre avec Leverkusen

1/5 Granit Xhaka se montre toujours aussi confiant dans la course au titre. Photo: Getty Images

Pascal Keusch

Il reste cinq matches à disputer pour le Bayer Leverkusen qui accuse un retard de six points sur la place de leader et le Bayern Munich. Mais Granit Xhaka n'a pas encore baissé les bras. Il ne veut pas faire une croix sur la défense du titre avec Leverkusen. Et le meneur de jeu a fait ses calculs pour rendre cette mission possible. «Je pense que nous avons encore une chance de remporter le titre», a-t-il déclaré dans une interview accordée à «Bild».

Pour le capitaine de la Nati, la donne est simple: «Nous devons gagner nos matches. Nous verrons alors où nous nous situons.» Gagner, c'est une chose. Mais le week-end dernier, l'équipe n'a pas pu faire mieux qu'un 0-0 à domicile contre Union Berlin et a ainsi manqué de se rapprocher du leader.

«78 points doivent suffire»

Dans le sprint final, Leverkusen doit encore affronter Dortmund ainsi que les équipes en forme de Fribourg et Mayence. De son côté, le Bayern prévoit probablement son match le plus difficile à Leipzig.

Dans l'interview, Xhaka poursuit: «Nous devons espérer que 78 points suffisent. Nous devons les obtenir pour avoir une chance.» Ce nombre de points aurait suffi pour remporter le titre lors de trois des cinq dernières saisons de Bundesliga. «Si les autres ont plus à la fin, nous leur serrerons la main et leur dirons: 'Vous avez fait une très grosse performance, félicitations'. Mais nous n'en sommes pas là.»

Cet objectif parle en faveur de Leverkusen: les joueurs clés Florian Wirtz et Edmond Tapsoba sont de retour à temps pour la fin de la saison. La situation est tout autre à Munich: dans le sprint final pour le titre, plusieurs joueurs clés manquent à l'appel comme Jamal Musiala, Dayot Upamecano ou Alphonso Davies.

Granit Xhaka considère que son équipe a désormais un avantage. «Quand l'équipe est au complet, tu es meilleur.» Il est vrai que les joueurs performants ont cruellement manqué sur les derniers matches: «Nous avons marqué des points, mais nous avons rarement bien joué ces derniers temps», complète le Suisse avant de préciser: «Peu m'importe le résultat, car seuls les points comptent dans le sprint final. Malgré tout, nous savons que nous devons mieux jouer.»

L'entraîneur Xabi Alonso en est également conscient: «Nous devons nous comporter différemment, être plus dominants, plus clairs. Alors, nous gagnerons nos matches.» Pour Leverkusen, le championnat est la dernière possibilité d'embellir cette saison avec un titre. Car en Coupe d'Allemagne, le vainqueur du doublé de l'année dernière a été éliminé en demi-finale par le club de troisième division de Bielefeld.