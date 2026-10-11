Manchester City assomme Liverpool dans un Anfield en colère

Manchester City a battu Liverpool 3-0 dimanche à Anfield en Premier League, profitant de l’expulsion de Ryan Gravenberch. Le leader jouait son premier match depuis sa condamnation pour infractions financières à grande échelle.

ATS Agence télégraphique suisse

Manchester City, en supériorité numérique, a surclassé Liverpool (3-0) dans un stade d'Anfield hostile, dimanche en Premier League. Ce succès retentissant survient quelques jours après que les Cityzens ont été reconnus coupables d'infractions financières à grande échelle.

Bousculé en début de seconde période, le leader du championnat a profité de l'expulsion de Ryan Gravenberch (62e) pour prendre le contrôle du match. Manchester City a concrétisé sa domination par des réussites d'Erling Haaland (65e), Jérémy Doku (68e) et Rayan Cherki (78e).

Des chants moqueurs ou insultants, des bordées de sifflets et des pancartes hostiles avaient accueilli Manchester City dimanche à Liverpool, où le leader disputait son premier match depuis l'annonce de sa culpabilité dans la tentaculaire affaire de malversations financières. Aucun incident notable n'a toutefois été recensé au moment du coup d'envoi.

En tribunes, les supporters de Liverpool ont sorti plusieurs banderoles, proclamant «Toutes vos étoiles sont en train de s'éteindre», en référence aux titres gagnés durant la période incriminée, ou «Une génération de supporters a été flouée».

Des milliers de fans des Reds ont bordé les rues autour d'Anfield pendant des heures avant le coup d'envoi, attendant avec impatience l'arrivée du car de City, tandis que des fumigènes rouges et de grands drapeaux de Liverpool flottaient dans les airs.

Trajet inhabituel

Les visiteurs ont choisi un trajet inhabituel, mais ils ont tout de même été visés par des chants. «Tricheurs» (cheats) et «Relégués, relégués, relégués» (going down, going down, going down) étaient parmi les plus populaires, selon un journaliste de l'AFP.

Les stands de produits dérivés contenaient également des messages à destination des Mancuniens, accusés d'avoir gonflé artificiellement leurs revenus et minoré leurs coûts de plus de 900 millions de livres (plus d'un milliard d'euros) sur la période concernée.

Sur un drapeau bleu ciel, les couleurs de Manchester City, on pouvait voir les joueurs actuels et anciens, avec l'ex-entraîneur Pep Guardiola, en tenue de prisonnier à côté des mentions «114 charges» et «coupable».