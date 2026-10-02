La Suisse n'est pas un acteur majeur du football européen, mais elle n'est pas à la ramasse partout! Un nouveau rapport de l'UEFA montre où se situe la Super League par rapport aux autres pays en termes de joueurs, d'entraîneurs, de transferts et de fréquentation.

Oui, il y a des domaines dans lesquels le football suisse de clubs excelle!

Oui, il y a des domaines dans lesquels le football suisse de clubs excelle!

Joël Hahn

Plus de 242 millions de personnes ont assisté la saison dernière à des matches de football dans les stades européens. Parallèlement, des milliards ont été brassés sur le marché des transferts, des centaines d’entraîneurs ont été licenciés et de plus en plus de joueurs ont été alignés. Le nouveau rapport de l'UEFA montre à quel point le football de clubs européen est devenu important et dynamique. Blick a sélectionné les chiffres les plus intéressants.

En Suisse, de plus en plus de joueurs sont alignés

Quiconque suit une saison de Super League constate depuis longtemps qu’il n’y a plus seulement onze titulaires. En 2025/26, les clubs suisses ont aligné en moyenne 32,3 joueurs différents. La Suisse se classe ainsi au 18e rang européen.

À titre de comparaison: en Bundesliga, les clubs ont aligné en moyenne 28,2 joueurs sur l’ensemble de la saison. La Suisse se porte également bien sur le marché des transferts: les clubs ont dépensé environ 45 millions de francs, mais ont encaissé environ 89 millions grâce aux ventes. Au final, cela représente un excédent de 44 millions de francs sur le marché des transferts.

Les entraîneurs suisses ont une carrière de joueurs

90% des entraîneurs suisses ont mené une carrière de joueur de haut niveau. La Suisse se situe ainsi nettement au-dessus de la moyenne européenne de 68%. Au Portugal, seuls 39% des entraîneurs ont connu une carrière de joueur. Le parcours classique de l’ancien professionnel au poste d’entraîneur est donc particulièrement répandu en Suisse.

La Suisse se distingue également dans le football féminin

Chez les femmes aussi, les clubs suisses font partie de l’élite. Les équipes suisses ont effectué en moyenne 4,5 remplacements par match. Avec le Danemark, c’est le chiffre le plus élevé du classement UEFA. De plus, les clubs suisses ont aligné en moyenne 27,9 joueuses. Seul le Danemark fait mieux, avec 28,8.

Les entraîneurs ne restent pas longtemps

Dans les 54 ligues européennes de haut niveau étudiées, on a dénombré au total 738 changements d’entraîneurs lors de la saison 2025/26. 488 d’entre eux ont eu lieu en cours de saison, soit environ deux tiers. L’Allemagne, l’Angleterre et la France ont chacune connu douze changements d’entraîneurs en cours de saison, l’Italie onze et l’Espagne huit.

Le Real attire près de 1,9 million de personnes

Le Real Madrid arrive en tête des statistiques d’affluence: au total, 1'891'050 personnes ont assisté aux matchs à domicile de la saison 2025/26, toutes compétitions confondues (championnat, coupe et compétitions européennes).

La Bundesliga fait également le plein dans les stades. Le Borussia Dortmund a affiché une moyenne de 81'365 spectateurs. Le championnat allemand a dominé l'Europe avec une moyenne de 42'329 supporters par match et a atteint un taux de remplissage des stades de 97%. En Suisse, la moyenne s'est élevée à 12'331 spectateurs. Au total, 242 millions de personnes ont assisté à des matches dans les stades européens, un record pour la quatrième année consécutive.

L’Angleterre domine le marché des transferts

Les clubs anglais ont investi environ 4,3 milliards de francs dans de nouveaux joueurs durant l’été 2026, soit plus que les huit autres plus grands marchés de transferts européens réunis.

Au sein même de l’Angleterre, les sommes en jeu sont également considérables: les transferts de joueurs entre clubs anglais ont représenté environ deux milliards de francs. Le marché national anglais a ainsi représenté 60% de la valeur totale des marchés de transferts nationaux à l’échelle mondiale, contre 49% en 2025.

De plus, au moins un club anglais était impliqué dans 52% de la valeur totale des transferts mondiaux. Au total, les clubs européens ont dépensé 9,5 milliards de francs pour recruter de nouveaux joueurs cet été, un montant sans précédent.

Manchester City a envoyé 19 joueurs à la Coupe du monde

Avec 19 joueurs, Manchester City est le club qui a fourni le plus grand nombre de joueurs à la Coupe du monde. Le Bayern comptait moins de joueurs dans le tournoi, mais ses participants ont cumulé le plus grand nombre de minutes de jeu: 5800. Au total, les 1248 joueurs de la Coupe du monde provenaient de 452 clubs différents répartis dans 68 pays. 68% d’entre eux étaient affiliés à une fédération européenne de football.