La Suisse dégringole au classement de l'UEFA

1/6 L'Europe fait actuellement un pied de nez au football de club suisse. C'est ce que fait ici le Barcelonais Inigo Martinez lors de la victoire facile 5-0 contre YB. Photo: Defodi Images via Getty Images

Alain Kunz

La Suisse a abordé la saison européenne en cours à la 13e place du classement des coefficients de l’UEFA. Cela lui a permis d’aligner cinq équipes dans les compétitions continentales: YB a débuté directement en playoffs et s'est qualifié en Ligue des champions. Lugano, vice-champion, a tenté sa chance en qualifications pour la Champions League. Servette, vainqueur de la Coupe, a participé aux qualifications pour la Ligue Europa. Zurich et Saint-Gall ont disputé les qualifications pour la Ligue Conférence.

Au final, Lugano et Saint-Gall sont les seuls à s’être qualifiés pour la phase de ligue de la Conference League. Une bonne nouvelle en apparence, d’autant plus que la Suisse est même remontée à la 12e place à l’issue de la saison dernière. Ce classement permettrait au vainqueur de la Coupe de se qualifier directement pour les playoffs de la Ligue Europa, assurant ainsi une place en phase de groupes de la Conference League.

Déroute d'YB, éliminations de Servette et Zurich

Mais cette saison, la déroute est totale. YB termine dernier de la phase de ligue de la Ligue des champions avec 0 point en huit matchs. Une catastrophe absolue pour le coefficient. Saint-Gall, avec seulement cinq points, termine 29e sur 36 équipes et est éliminé. Servette et Zurich n’atteignent même pas une phase de ligue. Les Genevois chutent de peu contre Chelsea en playoffs, à un but près. Les Zurichois, eux, sont éliminés dès le troisième tour préliminaire contre Vitória Guimarães.

Seul Lugano sauve l’honneur. Après avoir échoué contre Fenerbahçe en qualifications pour la Ligue des champions, les Tessinois battent le Partizan Belgrade en barrages de l’Europa League avant de s’incliner face à Besiktas en playoffs. Cela leur permet tout de même d’atteindre la phase de ligue de la Conference League, où ils signent une brillante 6e place avec 13 points, se qualifiant directement pour les huitièmes de finale. Avec 14,25 points pour Lugano, 8 points pour YB et Saint-Gall, et seulement 1,5 point pour Servette et Zurich, la Suisse est 21e au classement de cette saison. Résultat: elle chute de la 12e à la 16e place.

Attention à la Pologne!

Cela signifie que la Grèce, l’Autriche, l’Écosse et le Danemark ont dépassé la Suisse. Et le danger ne s’arrête pas là: la Pologne, 17e, n’est qu’à 0,225 point derrière, avec encore deux équipes engagées: Legia Varsovie et Bialystok. Si Lugano perd ses deux matchs contre Celje et que les Polonais prennent au moins un point contre Molde ou le Cercle Bruges, la Suisse chuterait à la 17e place.

Mais tout n’est pas perdu. La Suisse peut encore grimper à la 15e place si Lugano réalise un bon parcours: les Slovènes restent un adversaire abordable. De son côté, le Danemark (15e), qui compte 0,756 point d’avance, n’a plus qu’une seule équipe en lice: Copenhague, qui affronte Chelsea. Si Copenhague perd deux fois, Lugano peut dépasser les Danois en gagnant deux fois ou en prenant des points en quarts de finale contre la Fiorentina ou le Panathinaïkos.

Les espoirs suisses reposent sur Lugano

En revanche, rattraper l’Écosse (14e) est impossible, l’écart étant trop important. Trois scénarios sont donc possibles: la 15e place signifierait que cinq clubs suisses seraient encore européens. En 16e ou 17e position, il n’y en aurait plus que quatre. Dans tous les cas, le champion de Suisse devra commencer dès le deuxième tour de qualification et devra ainsi passer trois tours pour espérer atteindre la Ligue des champions.

La Suisse pourrait donc être absente de la phase de ligue de la Ligue des champions pendant plusieurs saisons. Toutefois, avoir seulement quatre clubs engagés n’est pas forcément une catastrophe puisque les points ne seraient plus divisés par cinq, mais par quatre, facilitant une remontée rapide au classement.

Un scénario déjà vécu entre 2019 et 2022, lorsque la Suisse était tombée de la 12e à la 19e place, avant de remonter de la 19e à la 14e place en une seule saison. Tout dépendra donc des résultats de Lugano contre Celje, et de la performance des clubs polonais et danois. La Suisse jouera sa place en Europe sur ces derniers matches cruciaux.