Gianni Infantino a annoncé la mise sur pied d'un show d'envergure lors de la mi-temps de la finale de la Coupe du monde 2026. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

L’instance dirigeante du football mondial veut transformer l’apothéose du tournoi en un événement pop-culturel d’envergure, avec un spectacle digne des plus grandes scènes. «Ce sera un moment historique pour la Coupe du monde – et un show à la hauteur du plus grand événement sportif au monde», a écrit Infantino mercredi sur Instagram.

Le MetLife Stadium, antre des équipes NFL des New York Giants et New York Jets, deviendra ainsi, le 19 juillet 2026, la scène de performances musicales grandioses. Lors des précédents Super Bowls, des artistes comme Kendrick Lamar, Prince, Michael Jackson ou Lady Gaga ont marqué les esprits avec leurs prestations spectaculaires.

Coldplay comme conseillé

Infantino n’a pas encore dévoilé la liste des artistes qui monteront sur scène, ni précisé si la mi-temps du match serait prolongée de 15 à 25 minutes ou plus, comme c’est le cas pour le Super Bowl, où le terrain est transformé en un impressionnant décor de spectacle.

La FIFA s’entoure cependant de Coldplay pour l’organisation de ce show inédit. Le groupe britannique de pop-rock devrait également jouer un rôle clé lors d’une grande animation à Times Square le week-end de la finale.