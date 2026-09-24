Un match nul (1-1) entre les Pays-Bas et l'Allemagne a marqué les débuts de Xavi et Klopp en Ligue des nations. Cody Gakpo a égalisé in extremis, empêchant la Mannschaft de s'imposer à Amsterdam.

Match nul entre les Pays-Bas et l'Allemagne pour les débuts de Xavi et Klopp

Match nul entre les Pays-Bas et l'Allemagne pour les débuts de Xavi et Klopp

AFP Agence France-Presse

Pour les débuts de Xavi sur le banc des Pays-Bas et de Jürgen Klopp sur celui de l'Allemagne, les deux équipes se sont séparées sur un match nul (1-1) ppur la première journée de la Ligue des nations, jeudi à Amsterdam.

Les Pays-Bas et l'Allemagne restaient sur un Mondial-2026 décevant en Amérique du Nord, avec des éliminations en 16es de finale aux tirs au but, respectivement contre le Paraguay et le Maroc.

Dans un groupe qui comprend aussi la Serbie et la Grèce, les deux premiers se qualifieront pour les quarts de finale. Les Allemands recevront la Grèce dimanche à Augsbourg quand les Néerlandais se déplaceront en Serbie.

Lors de cette longue fenêtre internationale de deux semaines et demie, l'Allemagne recevra également la Serbie à Munich (1er octobre) puis se déplacera en Grèce (le 4), alors que les Pays-Bas iront en Grèce (le 1er) et recevront la Serbie (le 4).

Jeudi soir, la franche accolade entre Jürgen Klopp et Xavi avant le début de la rencontre a laissé la place à un match engagé entre deux nations rivales, les quatre cartons jaunes distribués par l'arbitre en témoignent.

Pour ses débuts, Klopp a dû modifier rapidement une partie de ses plans initiaux. Jamal Musiala, aligné dans le onze de départ, a interrompu son échauffement à cause d'un problème à une cuisse, et c'est Nadiem Amiri qui a finalement débuté en meneur de jeu.

Et à la 28e minute, sur une grosse faute de Quinten Timber qui a écopé d'un carton jaune, Kai Havertz s'est blessé et a été obligé de sortir, regagnant immédiatement le vestiaire pour laisser sa place à Younes Ebnoutalib.

Gakpo in extremis

Jusqu'à ce changement, l'Allemagne a été bousculée, avec des Néerlandais pressant sur le but de Marc-André ter Stegen. Virgil van Dijk pensait même avoir ouvert le score reprenant de la tête un corner à la 13e minute, mais l'arbitre a refusé le but pour une obstruction de Brian Brobbey sur ter Stegen.

Sur l'une des rares occasions de l'Allemagne, le capitaine Joshua Kimmich a trouvé dans le dos de la défense néerlandaise le latéral droit Philipp Treu et sur une balle mal dégagée par van Dijk, Felix Nmecha en a profité pour ouvrir le score (32e).

Les Néerlandais, qui ont reproché aux Allemands d'avoir poursuivi le jeu alors que Brobbey s'est blessé sur l'action précédente, ont ensuite poursuivi leur domination. Mais ils ont buté pendant 90 minutes sur Marc-André ter Stegen, dans son jardin de la Johan-Cruyff Arena, lui qui évolue depuis cet été à l'Ajax Amsterdam.

Ter Stegen a réalisé pas moins de huit parades, la dernière sur une frappe enroulée de Ruben van Bommel à la 88e minute.

Mais dans le temps additionnel, il n'a rien pu faire sur une reprise acrobatique de Cody Gakpo, servi par van Bommel d'un superbe centre de l'extérieur du pied droit, profitant d'une perte de balle allemande (90e+1).

Clin d'oeil de la soirée, c'est Gakpo, ancien joueur de Klopp à Liverpool, qui a empêché l'Allemagne de s'offrir un succès de prestige pour la première du sélectionneur de la Mannschaft.