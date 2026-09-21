Les joueurs de la Nati rejoignent ce lundi Belek afin de s'y préparer pour les quatre prochains matches de la Ligue des Nations. Winsley Boteli est arrivé bien à l'heure, et avec le sourire, pour son tout premier rassemblement avec les A.

La Nati est de retour! Deux mois après l'élimination en quarts de finale de la Coupe du monde face à l’Argentine, le prochain stage commence lundi à Belek. Jusqu’à vendredi, l’équipe de Murat Yakin s’y préparera pour les prochains matches de la Ligue des Nations contre la Macédoine du Nord (26 septembre et 6 octobre), l’Écosse (29 septembre) et la Slovénie (3 octobre).

Cette fois-ci, l'hébergement à l'hôtel Kempinski, situé dans cette station balnéaire du sud de la Turquie, s'organise un peu différemment: la Nati ne dormira pas dans les chambres du bâtiment principal, mais dans les bungalows situés sur le site. Trois à quatre joueurs se partagent ainsi une chambre – une ambiance un peu «colocation» pour les footballeurs, donc.

À leur arrivée, l’ambiance est excellente, surtout chez les Genevois. Johan Manzambi, ainsi que les deux nouveaux venus dans la Nati, Winsley Boteli et Zachary Athekame, sont particulièrement de bonne humeur – c’est d’ailleurs Johan Manzambi qui est responsable de la valise de jeux vidéo. Ricardo Rodriguez voulait conduire la voiturette de l'hôtel avec Eray Cömert, Manuel Akanji et Marvin Keller, mais il a dû céder sa place au chauffeur de l'hôtel. Winsley Boteli a renoncé à prendre place au volant d’une voiturette: «Je n’ai pas le droit de conduire, je n’ai pas encore le permis.» En revanche, Yvon Mvogo s’est emparé d’un buggy pour se rendre aux bungalows des joueurs.

Granit Xhaka aurait dû être logé dans l’un des bungalows avec, par exemple , Manuel Akanji et Ricardo Rodriguez – mais le capitaine de la Nati ne participe pas au stage après avoir avoué s'être procuré un certificat Covid sans avoir été vacciné. Par ailleurs, Aurèle Amenda et Denis Zakaria sont forfaits à la dernière minute pour cause de blessure. La délégation la plus importante a atterri vers midi en provenance de Zurich. Remo Freuler, Cédric Itten, Fabian Rieder et Dan Ndoye suivront dans l’après-midi. Les joueurs évoluant en Italie, Djibril Sow, Sascha Britschgi et Vincent Sierro, n’arriveront que dans la soirée. Nico Elvedi arrivera à Belek vers minuit.

Le sélectionneur de la Nati, Murat Yakin, était déjà arrivé à Belek dimanche. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu: selon les informations du Blick, sa valise est restée bloquée en cours de route!