La Suisse retrouve ce vendredi la Suède, sept ans après l’amère élimination de Saint-Pétersbourg. Entre défaites cruelles et revers symboliques, la « malédiction suédoise » a longtemps poursuivi le sport helvétique. Mais aujourd’hui, le vent semble avoir tourné.

Il est enfin temps de mettre fin à la malédiction suédoise!

1/8 La Suisse s'est inclinée 1-0 face à la Suède en 8es de finale de la Coupe du monde 2018. Photo: TOTO MARTI

La Suisse est maudite contre la Suède!

Tout commence le 3 juillet 2018, à Saint-Pétersbourg, lorsque la Suisse s’incline 1-0 en 8es de finale de Coupe du monde face aux Scandinaves, sur un tir d’Emil Forsberg dévié par Manuel Akanji. Yann Sommer ne peut rien faire. Le rêve d’un premier quart de finale de Coupe du monde depuis 1954 se brise sur le drakkar viking.

Blick avait pourtant osé rêver grand avant le match, vu la «facilité» apparente du tableau qui s'ouvrait devant la Nati. «Ni la France, ni l’Argentine, ni le Brésil, ni l’Allemagne, ni l’Espagne, ni la Belgique ne peuvent être affrontés avant la finale», écrit le quotidien, un brin audacieux. Les journaux de CH Media s'étaient montrés sévères (mais justes) après la rencontre: «La Suisse n’a rien à faire sur cette scène. L’histoire de l’échec s’est enrichie d’un nouveau chapitre.»

Cette prestation sans relief contre la Suède a marqué le point d’orgue d’une campagne mondiale étrange. Après un bon départ contre le Brésil (1-1) et une victoire 2-1 contre la Serbie, l’équipe avait perdu le fil dans la polémique «l’aigle bicéphale». « Nous voulions écrire l’histoire, nous ne l’avons pas fait», avait sobrement résumé Stephan Lichtsteiner. Le capitaine, suspendu pour les huitièmes – tout comme Fabian Schär – après un deuxième carton jaune contre le Costa Rica, avait assisté impuissant à la défaite.

2018, une année noire

Mais la sélection de football n’a pas été la seule à nourrir ce mythe. Cinq semaines plus tôt, l’équipe nationale de hockey sur glace s’était inclinée en finale du Mondial à Copenhague, déjà contre la Suède, aux tirs au but. Kevin Fiala avait eu le puck de la victoire sur la crosse durant la prolongation. Même scénario qu’en 2013, pour une finale déjà perdue face aux Suédois.

En février, aux Jeux olympiques de Pyeongchang, Ramon Zenhäusern et Wendy Holdener avaient dû s’incliner face à André Myhrer et Frida Hansdotter – deux Suédois, évidemment. Quelques mois plus tard, les tennismen suisses s’inclinaient en Coupe Davis, les curleuses en finale des Européens, et les unihockeyeurs en demi-finale mondiale (après les tirs au but). Partout où les Suisses croisaient les Scandinaves, ils tombaient. La malédiction suédoise était née.

Le vent a tourné

Depuis, elle s’est estompée dans bien des disciplines. Les curleuses ont pris leur revanche dès 2019 en finale mondiale. Les skieurs suisses dominent désormais le cirque blanc. Et les hockeyeurs, il y a un an tout juste, ont enfin mis fin à huit ans et demi de disette face à la Suède dans l’Euro Hockey Tour.

Et les footballeurs? Le match de ce vendredi à la Strawberry Arena de Solna marque la première confrontation depuis ce triste soir de Saint-Pétersbourg.

Parmi les joueurs présents en 2018 figurent encore Granit Xhaka, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez et Breel Embolo. Côté suédois, seul Victor Lindelöf est toujours là. Mais le vent, depuis, a tourné: la Suède a manqué les deux derniers tournois majeurs et n’a pris qu’un point en qualifications, tandis que la Nati – quart de finaliste des Euros 2021 et 2024 – affiche le maximum de points après deux matches.

La dernière victoire suisse contre la Suède remonte à plus de trente ans: en 1994, dans le cadre des qualifications pour l’Euro 1996, Ciriaco Sforza, Kubilay Türkyilmaz et leurs coéquipiers s’étaient imposés 4-2 au Wankdorf après avoir été menés 1-2. Depuis? Deux matches nuls, une défaite… et ce 0-1 tragique de 2018.

Il est temps, enfin, que la Nati brise à son tour la malédiction suédoise!