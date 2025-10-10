La Suisse débute brillamment ses qualifications pour la Coupe du monde avec deux victoires contre le Kosovo et la Slovénie. Avant les prochains matches, l'équipe est en position favorable pour se qualifier dès ce regroupement.

Ce que doit faire la Suisse pour assurer sa qualification au Mondial

1/5 Après un début de qualification parfait, l'équipe nationale suisse peut assurer sa place en phase finale de la Coupe du monde dès la 4e journée. Photo: TOTO MARTI

Deux victoires, six points, sept buts marqués et aucun but encaissé. La Suisse a parfaitement entamé ses qualifications pour la Coupe du monde en battant le Kosovo (4-0) puis la Slovénie (3-0).

Avant les prochains matches contre la Suède vendredi soir (20h45) et la Slovénie lundi, la Suisse se trouve dans une position confortable pour décrocher son billet pour la Coupe du monde dès ce regroupement. Blick analyse la situation de départ du groupe B et explique pourquoi la Suède pourrait terminer dernière de son groupe tout en conservant un espoir de phase finale.

Scénario idéal pour la Suisse

Avec deux nouvelles victoires, la Nati pourrait assurer sa qualification pour la Coupe du monde dès la 4e journée. Seule condition: le Kosovo ne doit remporter aucun de ses deux matches et obtenir au maximum deux points

Scénario catastrophe pour la Suisse

Si la Suisse perd ses deux matches et que la Slovénie remporte les siens, elle pourrait perdre le contrôle de sa qualification. Elle se retrouverait alors à un point des Slovènes et dépendrait de leurs faux pas en novembre.

Pour se qualifier, la Suisse devrait obtenir au moins un point de plus que la Slovénie lors de ses matches à domicile contre la Suède (15 novembre) et à Pristina contre le Kosovo (18 novembre). En cas d’égalité de points, la différence de buts primerait, suivie du résultat des rencontres directes.

Scénario à retardement

Si la Suisse perd l’un des deux matches ou fait match nul, la situation se complique. Mais tant que la Nati – soit contre la Suède, soit contre la Slovénie – obtient ne serait-ce qu’un point, elle pourra encore se qualifier par ses propres moyens en novembre, en remportant deux victoires.

La Suède presque assurée d’une place en barrage

Au-delà des deuxièmes de groupes de qualification, les quatre vainqueurs de groupe les mieux classés de la Ligue des Nations – à condition qu’ils ne figurent pas parmi les deux meilleurs des groupes de qualification – peuvent tenter leur chance en playoffs. En tant que vainqueur du groupe 1 de la Ligue C, la Suède fait partie de cette catégorie et participerait très probablement aux playoffs, même si elle terminait dernière du groupe suisse.