Six matches de suite en marquant au moins un but avec la Nati? Tel est le record que Leopold Kielholz a établi en 1934. Breel Embolo peut l'égaler s'il marque une fois ce vendredi soir à Stockholm. Sans en avoir jamais fait une priorité.

Breel Embolo a toujours eu le sens du collectif, il a désormais celui du but

Breel Embolo est chaud avec la Nati! Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Breel Embolo, buteur en mars contre le Luxembourg, en juin face au Mexique et aux Etats-Unis et en septembre contre le Kosovo et la Slovénie, peut entrer dans l'histoire du football suisse ce vendredi à Stockholm. Pour rattraper Leopold Kielholz, buteur lors de six matches consécutifs avec la Nati en 1934, l'avant-centre doit «simplement» continuer sur sa lancée et tromper au moins une fois le gardien suédois Viktor Johansson. Et même, pourquoi pas, battre le record lundi à Ljubljana...

Si l'avant-centre bâlois sera titulaire ce vendredi face à la Suède, ce ne sera évidemment pas parce que Murat Yakin voudra lui faire un cadeau et lui offrir la possibilité de battre ce record, mais bien parce qu'il est devenu son indiscutable numéro 1 à la pointe de l'attaque de la Nati.

Auteur de 21 buts en 79 sélections, ce qui n'est pas un chiffre impressionnant, Breel Embolo a toujours été bien plus qu'un buteur, mais un vrai joueur d'équipe, souvent sous-estimé et incompris. Le fait de le voir, à 28 ans, ajouter une efficacité nouvelle à son tempérament collectif est bien sûr une bonne nouvelle pour la Nati, mais ne change rien à sa nature profonde.

Photo: keystone-sda.ch

Souvent moqué pour ses ratés devant le but, Breel Embolo est un joueur systématiquement très apprécié de ses entraîneurs et de ses coéquipiers, qui voient les efforts qu'il fait pour libérer des espaces autour de lui. Ce n'est ainsi de loin pas un hasard si Mika Biereth, l'avant-centre de l'AS Monaco, peine autant à trouver le chemin du but depuis le départ de son coéquipier suisse à Rennes, lui qui enfilait les pions lorsque les deux hommes formaient un duo à la pointe de l'attaque monégasque.

Il commence à être complémentaire d'Esteban Lepaul

S'il doit encore trouver des automatismes avec son nouveau partenaire d'attaque Esteban Lepaul à Rennes, Breel Embolo a inscrit son premier but avec le club breton, le week-end dernier sur le terrain du Havre, et est un titulaire indiscutable dans le 3-5-2 ou le 4-4-2 d'Habib Beye. Et en équipe de Suisse, Murat Yakin en a fait son homme de base depuis longtemps, quelle que soit la formule offensive choisie, tant sa capacité à faire briller les autres est réelle. Et si en plus il se met à marquer maintenant...

La priorité, ce vendredi à Stockholm, ne sera pas de faire marquer Breel Embolo, de loin pas. Et lui-même pensera d'abord à travailler pour l'équipe avant d'en mettre une au fond. Mais s'il a la possibilité de le faire et d'égaler un record presque centenaire, il ne s'en privera certainement pas et le symbole serait beau: on peut entrer dans l'histoire avec un record de buts en pensant avant tout aux autres.