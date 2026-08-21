Les principaux championnats européens sont sur le point de reprendre leurs droits. Blick a sélectionné six talents appelés à devenir les stars de demain.

Nick Rohner

Le monde du football a déjà les yeux rivés sur les stars de demain. Si Lamine Yamal, Estêvão ou Pau Cubarsí ont déjà fait leurs preuves parmi les grands talents de leur génération, d’autres pépites pourraient crever l'écran la saison prochaine. Blick a sélectionné six jeunes joueurs à suivre de près.

Lennart Karl (18 ans, Bayern Munich)

Aux côtés de stars confirmées comme Harry Kane, Michael Olise ou Luis Diaz, Lennart Karl est la grande révélation du Bayern. Depuis ses débuts professionnels lors de la Coupe du monde des clubs, ce jeune de 18 ans enchaîne en moyenne un but ou une passe décisive toutes les 120 minutes. Le jeune joueur a même déjà intégré la sélection allemande. Seul bémol: en raison d’une blessure, il n'a pas pu participer à la Coupe du monde. Ca pépite allemande se concentre désormais sur son retour à la compétition. Et tous les regards sont tournés vers lui pour voir dans quelle forme il reviendra sur le pré.





Max Dowman (16 ans, Arsenal)

Max Dowman a battu plusieurs records la saison dernière. Tous ont un point commun: son âge. L'adolescent n'a certes pas encore eu beaucoup de temps de jeu chez les Gunners, mais dès qu'il est entré sur le terrain, il a immédiatement démontré tout son potentiel. Son match de Premier League contre Everton restera inoubliable: entré en jeu à la 89e minute, il a initié le 1-0 et inscrit le 2-0. De quoi enchanter l'entraîneur Mikel Arteta: «L'un des meilleurs moments que nous ayons jamais vécus à l'Emirates. » Il sera intéressant de voir si l'ado de 16 ans bénéficiera de plus de temps de jeu la saison prochaine.

Luka Vuskovic (19 ans, Brighton)

Le défenseur central croate Luka Vuskovic est un peu plus connu. La saison dernière, il a été prêté par Tottenham à Hambourg et s’est véritablement révélé en Bundesliga. Le jeune homme de 19 ans s’est illustré non seulement sur le plan défensif, mais aussi offensivement, avec six buts à son actif. Cet été, il est devenu le transfert record de Brighton & Hove Albion, pour un montant de 54 millions d’euros.

Rodrigo Mora (19 ans, AS Rome)

Rodrigo Mora n’a fait sa première apparition dans le onze de départ de Porto qu’à la fin du mois de décembre 2024. Le fait qu’il ait tout de même marqué dix buts et délivré quatre passes décisives lors de sa première saison dans le championnat portugais – alors qu'il venait d'avoir 17 ans – a fait de ce milieu offensif une véritable star en devenir. À l’été 2025, le club saoudien Al-Ittihad était prêt à payer la clause libératoire de Mora, fixée à 70 millions d’euros, mais l’adolescent a refusé. Il vient d'être transféré à l'AS Rome pour franchir un nouveau pallier.

Hamza Abdelkarim (18 ans, Barcelone)

Quelle préparation de saison pour le jeune Égyptien! Après sa sélection surprise pour la Coupe du monde, il peut désormais jouer avec l’équipe première du Barça. Lors des matchs amicaux, il s'est illustré en marquant trois buts. Deviendra-t-il le nouveau numéro un de l'attaque catalane après les départs de Ferran Torres et Robert Lewandowski, ou devra-t-il prendre son mal en patience sur le banc des remplaçants ?

Rio Ngumoha (17 ans, Liverpool)

La saison de Liverpool ne s’est pas déroulée comme prévu. Le jeune ailier Rio Ngumoha a toutefois apporté une lueur d’espoir. Bien qu’il n’ait pas eu beaucoup l’occasion de s’illustrer sous les ordres d’Arne Slot, il a marqué deux buts et a délivré un assist. Désormais, Mohamed Salah a quitté Anfield, tandis que Cody Gakpo serait également sur le départ. Des renforts sur les ailes n'ayant pas (encore?) été engagés, peut-être que la pépite anglaise décrochera bientôt une place de titulaire chez les Reds.