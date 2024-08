Le lob de Breel Embolo fait douter le Barça

1/7 Hansi Flick avait encore le sourire avant le dernier match de préparation pour la nouvelle saison.

Nicolas Horni

Hansi Flick a pris ses fonctions au FC Barcelone début juillet. Moins d'un mois et demi plus tard, le courant ne passe déjà pas dans la capitale catalane. La raison? La star de l'équipe nationale Breel Embolo! Lundi soir, le Barça et l'AS Monaco s'affrontent pour le prestigieux trophée Joan Gamper. On joue depuis 57 minutes lorsque Breel Embolo est magnifiquement lancé en profondeur et marque le 2-0 d'un petit ballon piqué.

L'équipe de l'ex-entraîneur de YB Adi Hütter et des deux autres Suisses Denis Zakaria et Philipp Köhn s'impose finalement 3-0. «Aujourd'hui, la vitesse et le jeu de passes n'étaient pas aussi bons que lors des matches précédents», résume ensuite Hansi Flick en faisant son autocritique. «Nous n'avons pas exercé la pression habituelle. Aujourd'hui, nous avons vu ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas».

«Décevant et désolant»

Depuis plus de 60 ans, le FC Barcelone dispute un match amical en l'honneur de son fondateur suisse Hans «Joan» Gamper, juste avant le début de la LaLiga. Depuis 2012, ce match n'avait plus jamais été perdu! Le Barça s'était alors incliné 1-0 contre la Sampdoria. Mais il y a au moins une statistique réconfortante: à chaque fois que le Barça a perdu ce match au XXIe siècle, il a été sacré champion dans la foulée (2005, 2009 et 2012). Mais les médias espagnols s'en moquent éperdument.

«Barcelone en état d'urgence», écrit par exemple le journal sportif «As». «Cela ne sens pas bon. La sonnette d'alarme retentit à Barcelone», poursuit le journal. «Le match du Barça a été terrible. Ils n'ont guère créé de danger et les erreurs défensives étaient incroyables pour une équipe du Barça», écrit «Marca». «Sérieux avertissement à cinq jours du début de la Liga», titre le «Mundo Deportivo». «Sport» décrit la prestation lors de cette «défaite aussi inattendue qu'amère» comme «décevante et désolante».