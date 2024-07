Trois jeunes Suisses à la conquête de la Bundesliga

1/6 Avec Bruno Ogbus (tout à gauche) et Johan Manzambi (tout à droite), le SC Freiburg promeut deux talents suisses dans son équipe professionnelle.

Emanuel Staub

Ces dernières années, la Bundesliga a été considérée comme la destination préférée des footballeurs suisses. Avec Aurèle Amenda (20 ans, Francfort) et Fabian Rieder (22 ans, Stuttgart), deux nouveaux joyaux de la Nati vont découvrir le haut niveau allemand la saison prochaine. Et ils ne seront peut-être pas les seuls.

Deux fois Freiburg, une fois Mönchengladbach

En effet, au cours de la préparation estivale qui a débuté ces jours-ci dans la plupart des clubs de Bundesliga, trois adolescents suisses ont soudainement fait leur apparition dans le cercle des professionnels. Deux d'entre eux sont sous contrat avec le SC Freiburg. Le défenseur central Bruno Ogbus (18 ans; arrivé de GC en 2022) et le milieu de terrain genevois Johan Manzambi (18 ans; arrivé de Servette en 2023). Tous deux ont en commun d'être coéquipiers dans la sélection suisse des moins de 19 ans et d'avoir été promus la saison dernière des M19 aux M23 du SC Freiburg. Ils y ont vécu leurs premières expériences importantes en troisième division dans des conditions professionnelles. Et ils ont apparemment très bien fait leur travail.

Car voici déjà la prochaine étape de leur développement: Bruno Ogbus, un défenseur athlétique qui défend vers l'avant, et Johan Manzambi, un joueur box-to-box rapide, dynamique et énergique, font partie du cadre professionnel, du moins pour la préparation estivale. Lors du début de l'entraînement sous la direction du néo-entraîneur Julian Schuster, et devant 5000 spectateurs, les deux joueurs étaient présents - et ont pu participer directement à la photo de groupe avec les nouvelles recrues.

A Mönchengladbach aussi, une promesse d'avenir suisse s'approche de la Bundesliga. Il s'agit du buteur très courtisé Winsley Boteli (18 ans), qui a récemment refusé des offres d'Angleterre et d'Italie pour signer un contrat à long terme jusqu'en 2028 avec le club allemand. L'international M18 a été couronné meilleur buteur de la Bundesliga junior (21 buts) la saison dernière, a fait ses débuts et a déjà marqué pour les M23 qui évoluent en ligue régionale.

Au cours de la nouvelle saison, le Genevois doit continuer à acquérir de l'expérience - mais il peut aussi espérer jouer en Bundesliga. En effet, il a également été convoqué pour le début de l'entraînement de la première équipe du coach Gerardo Seoane. De plus, il a déjà reçu son propre numéro de maillot - le 36. Intéressant: un certain Breel Embolo est déjà parti à la chasse aux buts pour les «Fohlen» avec le même numéro.

Freiburg (Roman Bürki, Admir Mehmedi, Noishan Burkart) et Mönchengladbach (Granit Xhaka, Yann Sommer, Denis Zakaria, Nico Elvedi, Breel Embolo) se sont révélés être de bons tremplins pour de nombreux joueurs suisses dans le passé récent. On peut aisément imaginer que ces clubs le deviendront également pour trois autres noms.

En Ligue 1 aussi, un talent suisse pointe le bout de son nez

Il n'y a pas qu'en Bundesliga que des jeunes Suisses talentueux sont dans les starting-blocks. En France aussi, un jeune Helvète peut espérer faire ses premières expériences en Ligue 1. Ruben Londja (18 ans) vient de quitter Lausanne pour Le Havre, où il a signé son premier contrat professionnel.

Ce grand et puissant ailier doit continuer à mûrir au Havre, mais il est déjà prévu dans le cadre élargi de la première équipe. Fait intéressant: Ruben Londja est le premier Suisse à rejoindre Le Havre depuis 1939. Il s'agit donc d'un nouveau terrain pour le Vaudois, mais aussi pour le club normand, qui mise pour la première fois de l'ère moderne sur un joueur suisse.