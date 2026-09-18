Granit Xhaka a-t-il acheté un faux certificat Covid?

Granit Xhaka est visé par une enquête concernant de possibles faux certificats Covid. Le capitaine de la Nati doit être entendu début octobre par le Ministère public lucernois.

Qendresa Llugiqi , Daniel Jung , Tobias Wedermann et Emanuel Gisi

Granit Xhaka (33 ans) est une figure majeure du football suisse et une idole pour toute une génération. Il a aussi parfois suscité la controverse, notamment avec son geste de l’aigle bicéphale lors de la Coupe du monde 2018.

Son image pourrait aujourd’hui être écornée. Selon les informations de Blick, le milieu de terrain fait l’objet d’une enquête: il est soupçonné de s’être procuré de faux certificats Covid.

Une audition prévue début octobre

Ces certificats auraient été délivrés par une médecin lucernoise. Selon les informations de Blick, la police a perquisitionné son cabinet en 2023 et saisi des éléments de preuve. Plusieurs clients se seraient procuré auprès d’elle de faux certificats Covid.

Le capitaine de la Nati doit désormais être entendu à ce sujet. Selon les informations de Blick, son audition auprès du Ministère public lucernois est prévue début octobre. Le 6 octobre, la Nati jouera justement à Lucerne contre la Macédoine du Nord, en Nations League.

Contacté par Blick, Simon Kopp, chargé de l’information du Ministère public du canton de Lucerne, confirme que des procédures ont été ouvertes contre Xhaka et la médecin. Il précise qu’elles concernent des certificats Covid: «Il s’agit de déterminer si des actes pénalement répréhensibles ont été commis en lien avec l’obtention éventuelle, par tromperie, d’une fausse attestation et/ou un faux dans les titres».

Xhaka a-t-il été vacciné contre le Covid?

Le 1er septembre 2021, on apprenait que Xhaka avait été testé positif au coronavirus. Avant ce test, il n’avait été ni vacciné ni guéri du Covid. Son infection l’avait privé d’un match amical contre la Grèce ainsi que d’une autre rencontre. Par la suite, il avait déclaré avoir été vacciné contre le Covid. Le Ministère public lucernois cherche aujourd’hui à déterminer si ces vaccinations ont effectivement eu lieu ou si seule une attestation a été établie.

Blick a contacté Xhaka. Son porte-parole, Andreas Bantel, déclare: «Granit Xhaka se tient à l’entière disposition des autorités et coopère en toute transparence». La procédure étant en cours, le footballeur demande à pouvoir s’exprimer d’abord sur le fond de l’affaire devant le Ministère public, avant d’en commenter publiquement les détails.

Andreas Bantel précise toutefois: «Il dispose d’une attestation de la médecin qui l’a pris en charge, confirmant qu’il a été vacciné contre le Covid une première fois le 25 janvier 2022 et une deuxième fois le 11 novembre 2022». Interrogée par Blick, l’Association suisse de football (ASF) indique: «À ce stade, nous ne disposons d’aucune information fiable à ce sujet et ne pouvons donc pas nous exprimer».

Cornel Borbely, l’avocat de la médecin, déclare pour sa part à Blick: «Ma cliente affirme avoir vacciné Xhaka». Selon lui, tout s’est déroulé normalement et conformément aux prescriptions. L'international suisse et la médecin bénéficient tous deux de la présomption d’innocence. Les procédures sont en cours.

D’autres affaires liées aux certificats Covid

Son coéquipier en équipe de Suisse Breel Embolo avait, lui aussi, fait les gros titres dans une affaire de faux certificats Covid. L’affaire avait émergé après la comparution d’un ancien membre des Hells Angels devant le tribunal pénal de Bâle, en mai 2024. Début février 2021, une complice de cet homme travaillant dans un laboratoire avait établi deux certificats de voyage au nom du footballeur. Contrairement au cas de Xhaka, il s’agissait de certificats de test et non d’attestations de vaccination.

Le cas de Patrick Fischer, entraîneur de l’équipe de Suisse de hockey sur glace, avait également suscité de vives réactions. Peu avant le Championnat du monde à domicile disputé ce printemps, il avait été révélé que le sélectionneur n’était pas vacciné contre le Covid et qu’il s’était rendu aux Jeux olympiques 2022 avec un faux certificat. Dans un entretien accordé à Blick, Fischer était revenu sur ce scandale.