Aux Pays-Bas, Ryan Fosso a trouvé bonne fortune

Ryan Fosso s'est tout de suite imposé aux Pays-Bas. Photo: Getty Images

Bastien Feller Journaliste Blick

«Si tu veux que les rêves se transforment en réalité, tu dois travailler.» Une phrase toute simple. Qui semble banale. Mais qui illustre bien la mentalité du Fribourgeois Ryan Fosso. Son ambition? L'équipe de Suisse A. Jouer un jour la Coupe du monde. «Tout est possible à celui qui croit.»

S'il a jusqu'à présent dû se contenter de l'équipe M21 dirigée par Sascha Stauch, le milieu de terrain de 22 ans aura une carte à jouer avec le renouvellement d'effectif que vient de débuter Murat Yakin. «Si cela devait arriver, j'en serais très content. C'est un rêve.»

L'Europe manquée de peu en fin de saison

Ses arguments? Une place de titulaire dans le championnat hollandais, au Fortuna Sittard, club qu'il a rejoint l'été dernier en provenance de Vaduz avec un contrat jusqu'en juin 2026 à la clé (option pour une année supplémentaire). Cette saison, la formation de Danny Buijs s'est classée onzième, à deux petits points d'un strapontin européen. «C'est vraiment dommage», commente-t-il quelques heures après la dernière rencontre de la saison contre Utrecht (0-0). Passé la frustration, le numéro 80 se montre tout de même satisfait de la saison réalisée. «Nous avons réussi le meilleur championnat du club d'un point de vue comptable depuis plusieurs années.»

Individuellement parlant, le Fribourgeois s'est tout de suite imposé au pays de Johan Cruyff, disputant 32 rencontres toutes compétitions confondues, dont 31 dans la peau d'un titulaire (1 but et 1 passe décisive). Le tout lors de sa véritable première saison à l'étranger après ses deux saisons passées à Vaduz entre 2022 et 2024. «C'était déjà un minichangement pour moi, je pouvais rentrer régulièrement parce que je n'étais qu'à deux heures trente de chez moi. Là, c'était une étape supplémentaire.»

«J'ai rapidement senti que j'étais apprécié»

Une étape supplémentaire parfaitement négociée donc. «J'ai eu la chance d'arriver dès le début de la préparation estivale, je pense que cela m'a aidé.» Sa fougue et son style de jeu ont également beaucoup plu aux supporters du Fortuna. «Ils ne savaient pas qui j'étais, je venais d'une deuxième division. J'ai rapidement senti que j'étais apprécié pour mon dévouement. Quand je fais quelque chose, je le fais à fond.»

Au-delà d'un déménagement encore un peu plus loin de sa famille, cette saison a aussi été marquée par la découverte de nouveaux stades, comme celui de l'Ajax. «La Johan Cruyff Arena, c'est quelque chose, sourit-il. Mais le stade du PSV est aussi incroyable. Tout rouge.»

Le PSV champion? Pas vraiment une surprise pour Ryan Fosso

D'ailleurs, le club d'Eindhoven a surpris tous les suiveurs en chipant le titre au club amstellodamois, lequel comptait neuf points d'avance à cinq journées de la fin du championnat. «Si je suis surpris? Oui et non. Oui, car ils avaient une belle avance. Mais non, car quand on a joué le PSV, on s'est demandé comment ils pourraient ne pas être champions. Ils sont vraiment très forts, avec un contingent de grande qualité. L'Ajax était forte, mais bien moins. Ils ont peiné chez nous (ndlr: 0-2) alors que chez eux, on a manqué une balle d'égalisation à 1-0 qui aurait pu changer les choses (ndlr: 5-0)», détaille-t-il.

De nouveaux stades. Un niveau de jeu plus élevé. Une expérience de vie loin des siens. Ryan Fosso a vécu une année riche en découvertes. Et en émotions. Avec notamment un but victorieux au bout du temps additionnel face au RKC Waalwijk fin février (1-2). «C'était un grand moment. Individuellement parlant, avec mes coéquipiers et les remplaçants qui ont couru vers moi pour célébrer, mais aussi sur le plan du collectif. Cela n'allait pas bien au niveau des résultats depuis plusieurs semaines. On ne gagnait plus. Cette victoire nous a fait beaucoup de bien», se remémore Ryan Fosso.

Place désormais aux vacances pour le Fribourgeois, avant de retourner aux Pays-Bas pour continuer d'y écrire son histoire.