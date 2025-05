Ludovic Magnin est confronté à une pénurie de défenseurs pour le dernier match de la saison, ce samedi à Genève. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«On est vraiment sur les gencives!» Ludovic Magnin a toujours le sens de la formule et il en a apporté une nouvelle preuve ce dimanche. Après avoir perdu son chef de la défense, Noë Dussenne, juste avant la rencontre à Lucerne, le LS a subi un nouveau coup dur face à Lugano lorsque Kevin Mouanga a dû dire stop en cours de rencontre.

Saison finie pour Kevin Mouanga

«Sa saison est finie. On ne va pas jouer le bluff. Les médecins m'ont déjà dit que je ne pourrai pas le faire jouer à Genève, c'est une blessure musculaire», indique Ludovic Magnin, qui n'a donc plus que Karim Sow comme défenseur central de métier et expérimenté pour le dernier match de la saison à La Praille. Marvin Senaya est lui aussi toujours blessé, ce qui veut dire que Lausanne disputera ce dernier match sans trois titulaires potentiels en défense. Un coup dur, mais un choix assumé, en tout cas pour ce qui est de la profondeur de l'effectif.

Une des premières blessures musculaires de la saison

«On avait décidé de construire un contingent plus restreint, mais de qualité, en descendant le nombre de salaires, mais avec des joueurs d'une qualité supérieure», explique Ludovic Magnin. «On a très bien passé toute la saison grâce au staff, grâce aux entraîneurs physiques qui ont fait un boulot extraordinaire. On n'a eu que des blessures articulaires ou des choses comme ça. Et aujourd'hui, c'est une des premières blessures musculaires.» Qui l'oblige à trouver une solution pour affronter Miroslav Stevanovic, Dereck Kutesa et Alioune Ndoye.

Le jeune Souleymane N'Diaye, 19 ans, peut-il faire l'affaire? Son entrée pour Kevin Mouanga face à Lugano a été convaincante, en tout cas. «Il a eu besoin de quelques minutes pour se mettre dedans, on l'a vu sur les premiers duels et après c'était bon. La physionomie du match l'a aidé, on avait plus le ballon que Lugano et il y avait moins de pression sur la défense, et il a fait un bon match. Les jeunes travaillent et lorsqu'on a besoin d'eux, ils doivent être prêts. Il l'a été», apprécie Ludovic Magnin, qui ne confirme cependant pas sa titularisation à 100% samedi.

Une surprise pour samedi à Genève?

«Sur un match, on peut toujours essayer de trouver une solution. L'an dernier, j'avais fait jouer Olivier Custodio latéral droit, j'en avais surpris plus d'un. Donc peut-être qu'on va trouver une surprise pour le match de Servette en défense centrale...», sourit l'entraîneur du LS, qui se dit «content d'avoir une semaine» pour préparer cette rencontre. «Comme ça, je vais regarder dans le vestiaire qui peut encore marcher! Comme je l'ai dit, on est sur les gencives. Mais ce qui est bien, c'est que dans le foot, le plus important, c'est la volonté. Et ce groupe en a.»

C'est donc à Genève que Lausanne jouera son destin européen, en espérant la quatrième ou la cinquième place, avec une donnée claire. Si Bienne gagne la Coupe, la quatrième place enverra le club qui l'occupe en Conference League. Si Bâle gagne la Coupe, la quatrième place sera synonyme d'Europa League, la cinquième de Conference League. Trois équipes se disputent ce ou ces tickets: Lugano (qui reçoit YB), Lausanne et Lucerne (qui va à Bâle).

«La saison est déjà très très bonne»

«On a tout dans les mains pour notre dernier match à Servette. Si on nous avait dit en début de saison qu'on jouerait l'Europe sur le dernier match, on aurait tous signé. Donc la saison est déjà très très bonne et on va essayer de la rendre excellente. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de trop parler. C'est ce que j'ai dit à mes joueurs avant le match contre Lugano: arrêtons de parler, faisons-le.»

Du spectacle à la Tuilière

Cette rencontre sera la dernière d'un groupe amené à connaître des changements, entre joueurs en fin de contrat et ceux qui seront transférés. «Les gars ont envie de finir l'histoire de cette équipe de la plus belle des manières. C'était peut-être le dernier match à la Tuilière pour certains joueurs, donc je leur ai demandé de finir en beauté. Je pense d'ailleurs que cette année, notre stade on l'a bien défendu. Je pense que le Lausannois ne peut pas se plaindre de ce qu'il a vu à la Tuilière: il y a eu du spectacle et des points.» Très exactement 36 en 20 rencontres (11 victoires), contre 16 en 17 matches à l'extérieur.

«Et maintenant, on va aller chercher sur herbe, à l'extérieur, où on a fait d'énormes progrès, les points qu'il nous faudra pour avoir une saison extraordinaire», assure Ludovic Magnin, impatient d'être sur le terrain, samedi à 18h.