Blerim Dzemaili en est convaincu «Dan Ndoye est maintenant prêt pour un très grand club»

Voilà 51 ans que Bologne n'avait pas soulevé un trophée et le héros s'appelle Dan Ndoye. L'ancienne star de la Nati Blerim Dzemaili se réjouit pour son ancien club et loue son évolution. Et prédit une énorme carrière à l'attaquant vaudois.