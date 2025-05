1/5 Dan Ndoye est célébré par toute une ville. Photo: Getty Images

Carlo Emanuele Frezza

Tout Bologne est aux pieds de Dan Ndoye! Et ce n’est pas une exagération. «Ndoye, santo subito» (littéralement: «Canoniser immédiatement Ndoye»), lancent les fans à Blick bien après minuit devant le Stadio Olimpico. L’euphorie après le sacre en Coupe d’Italie est immense. Aussi bien parmi les plus de 30’000 supporters à Rome qu’à Bologne même. Beaucoup d’entre eux n’avaient jamais vu le club, autrefois si gâté, soulever une coupe vers le ciel.

Il fallait que ce soit un Suisse qui le fasse. Le but de Dan Ndoye à la 53e minute face à Milan aura été le seul de la finale de la Coppa. Suffisant pour fêter le premier titre de Bologne depuis 1974, soit depuis 51 ans. Et pourtant, il n’était même pas certain que le Vaudois puisse jouer. Une blessure musculaire l’a tenu éloigné des terrains pendant près d’un mois. Mais le Suisse n’a rien laissé paraître. Ce n’est pas Fikayo Tomori qui dira le contraire. L’arrière droit du Milan doit encore avoir le tourni.

Selon les informations de Blick, Dan Ndoye se sentait mieux depuis une semaine. Toutefois, son entraîneur Vincenzo Italiano a décidé de ménager son ailier lors du dernier match de championnat (également contre Milan). A posteriori, il s’agit d’une décision intelligente, car les plans ont parfaitement fonctionné.

Des louanges pour le Vaudois

Dan Ndoye a pu donc se réjouir de la victoire, mais aussi de la distinction d'«homme du match». Lorsqu’il s’adresse aux médias, ses yeux sont encore humides. Les émotions sont évidemment très fortes. «Nous avons gagné pour l’équipe, la ville et les supporters. Je suis aux anges», lance le Vaudois.

Des mots qui touchent les supporters au plus profond d’eux-mêmes. Bologne compte quelques supporters vedettes, notamment dans le monde de la musique. Les chanteurs Gianni Morandi (80 ans) et Cesare Cremonini (45 ans) font partie du lot. On les voit tous deux sur le terrain après la remise de la coupe, se diriger assez rapidement vers Ndoye et le serrer chaleureusement dans leurs bras.

Il est certain que chaque supporter aurait voulu en faire de même après ce sacre historique. C’est le cas de l’ancien joueur du Milan Alessandro Matri (40 ans), qui ne tarit pas d’éloges sur le Suisse. «C’est un joueur extraordinaire. Il maîtrise aussi bien l’offensive que la défense. L’année dernière, on lui reprochait encore de ne pas marquer beaucoup de buts. Mais cette année, il est souvent décisif.» Ce Mercredi soir, Dan Ndoye a marqué un but pour l’éternité.