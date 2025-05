Noémie Potier et GC ne seront pas champions de Suisse. Les Zurichoises se sont inclinées sur la pelouse de Young Boys aux tirs au but. Après le match, les larmes ont coulé sur le visage de la Vaudoise des Sauterelles.

«D'avoir montré qui était vraiment GC, c'est plus qu'une fierté»

Noémie Potier et GC ne seront pas champions de Suisse. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Les larmes perlent sur les joues de Noémie Potier. La Vaudoise de Grasshopper ne sera pas championne de Suisse cette année avec son club. Les Zurichoises se sont inclinées au bout du suspense et aux tirs au but face à Young Boys en finale de la Women's Super League. Avant de se rendre à l'interview, la No 23 essuie ses pleurs. «C'est un mélange d'émotions, appuie Noémie Potier. Il y a de la déception, de la tristesse. Mais avec le temps, cela va se transformer en fierté.»

Car même si les Sauterelles n'ont pas remporté le titre, elles peuvent clairement sortir la tête haute de cet exercice. Sixièmes après la saison régulière, elles ont défié les pronostics pour se hisser jusqu'en finale en éliminant Servette Chênois, champion en titre. «On n'était pas les favorites et personne ne comptait sur nous, avoue Noémie Potier. Mais d'avoir montré qui était vraiment GC, c'est plus qu'une fierté.»

Une entrée en jeu difficile

Un Grasshopper qui a toutefois perdu le fil de son match en l'espace de trois minutes, voyant le score passer de 0-1 en sa faveur (66e) à 2-1 pour Young Boys (69e). «C'est malheureusement le football, souffle Noémie Potier. Mais c'est aussi une belle leçon de vie: il faut toujours rester concentré à 100%.» Car au moins, les Zurichoises ont pu éteindre l'incendie juste après le deuxième but bernois.

Par contre, ces deux réussites adverses correspondent également à l'entrée en jeu de Noémie Potier, sur le banc en début de match. «C'est difficile, souffle-t-elle. La seule chose que je peux dire à ce sujet, c'est qu'il faut aller de l'avant et ne pas regarder le passé.»

Mais avant de totalement se projeter dans le futur, la Lausannoise tire les conclusions d'une saison qui l'a vue prendre plus d'importance au sein de l'effectif zurichois. «J'ai appris à construire une famille dans cette équipe, développe-t-il. Grâce à cette cohésion d'équipe, nous avons pu atteindre la finale et toujours croire en nous.» S'il n'y a pas de titre au bout, nul doute que GC aura beaucoup appris cette saison. Et Noémie Potier aussi.