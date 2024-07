Il gagnait autrefois plusieurs millions par an, il trime désormais sur les chantiers. L'ex-joueur de Premier League Danny Drinkwater a un nouveau travail. Pour son plus grand bonheur.

1/6 Avec Chelsea, il a affronté Granit Xhaka.

Nicolas Horni et et Blicky IA

Danny Dinkwater a porté le maillot de la sélection anglaise à trois reprises et a remporté deux fois la Premier League. A l'époque, Chelsea avait même déboursé la coquette somme de 37 millions de francs pour s'offrir ses services. Un beau CV. Et pourtant... Drinkwater travaille aujourd'hui sur un chantier. Lundi, le joueur de 34 ans a posté une photo de lui sur Instagram. On le voit entouré de planches et d'échafaudages.

«Aujourd'hui sur le chantier», écrit-il en légende. Dans la foulée, l'ex-joueur de 34 ans a posté une vidéo de lui en train de rouler dans la voiture de l'entreprise. La séquence montre Drinkwater échanger des rires avec ses collègues de travail. Mais les critiques de ses followers ne se font pas faites attendre. «Bon sang, Danny, tu as touché le fond», a notamment écrit un follower. Ce à quoi Drinkwater a répondu publiquement: «Soyez sages. J'adore trimer sur les chantiers! C'est un choix.»

Drinkwater gagnait autrefois 135'000 francs par semaine...

On ne sait pas si Drinkwater exerce son travail sur chantier à plein temps ou seulement à temps partiel. Il est d'ailleurs peu probable que l'ex-international ait réellement besoin de cet argent. Selon les médias anglais, il gagnait plus de 135'000 francs... par semaine! Sur le plan footballistique, Drinkwater n'est jamais parvenu à égaler ses performances qui furent les siennes lorsqu'il jouait à Leicester, et ce malgré un salaire apparemment princier. Parallèlement, l'homme s'est réfugié dans l'alcool et s'est fait prendre plusieurs fois ivre au volant. En 2019, sous l'influence de l'alcool, il a même provoqué un accident ayant fait plusieurs blessés.

«Je vivais dans le centre de Londres, j'étais seul. La manière la plus simple de sortir et m'amuser, était d'aller en bar et boire. Mais à la fin de la journée, cela n'avait rien résolu. Ça ne faisait que masquer la situation», expliquait l'ex-international l'année dernière.

Heureux dans son nouveau travail

Formé à Manchester United, Danny Drinkwater a été prêté à plusieurs reprises par Chelsea, notamment à Burnley, Aston Villa, Reading ou encore en Turquie. Sans succès. Le joueur a ensuite longtemps attendu de nouvelles offres. Mais celles-ci ne sont jamais venues. «Je me suis dit: qu'est-ce qui m'est arrivé? Est-ce que j'ai perdu au point qu'une grande équipe ne veuille même plus de moi gratuitement?», déclarait-il l'été dernier au portail Sportbible.

Les offres n'arrivant toujours pas, Drinkwater a finalement décidé de mettre un terme à sa carrière. Et il semble avoir retrouvé le bonheur sur les chantiers.