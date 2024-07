Le match de qualification pour la Ligue des champions entre Lugano et Fenerbahce (victoire 4-3 des Turcs) a été marqué par une dispute entre l'entraîneur tessinois Mattia Croci-Torti et le mytique coach portugais Jose Mourinho, lequel a vertement critiqué son homologue.

José Mourinho: «Croci-Torti me rappelle moi-même quand j'étais plus jeune»

1/5 José Mourinho et Mattia Croci-Torti se sont affrontés pour la première fois.

Carlo Emanuele Frezza

Sauvage. Un adjectif qui décrit à lui seul le match aller des qualifications pour la Ligue des champions entre Lugano et Fenerbahce. Il y a d'une part le résultat: 4-3 en faveur des turcs pour un total de sept buts marqué. D'autre part, il y a ce qui s'est passé sur la ligne de touche de la Stockhorn Arena de Thoune. Dans le rôle principal, l'entraîneur de Lugano Mattia Croci-Torti (42 ans).

Comme à son habitude, ce dernier s'est montré empli d'émotions mardi soir. Que ce soit en encourageant ses joueurs ou en pestant contre les décisions de l'arbitre. Notamment au milieu de la deuxième mi-temps, lorsque le fantasque tessinois a réclamé un penalty à grands cris, tout en se plaignant de manière véhémente auprès du quatrième officiel. En vain.

«Croci-Torti me fait penser à moi»

Une attitude qui a eu le don d'énerver son vis-à-vis, en la personne de José Mourinho. Rien que ça. Le mythique coach portugais s'est ainsi mis à gesticuler en direction de Mattia Croci-Torti, lui faisant d'abord comprendre d'un geste de la main droite qu'il parlait trop. Le «Special One» a ensuite posé son index sur sa bouche, comme pour lui dire: «Ferme-la!» Tout cela avant d'agiter ses mains en avant pour lui faire comprendre qu'il avait meilleur temps de rentrer chez lui.

Blick a interpelé Mourinho à ce sujet lors de la conférence de presse d'après-match. Après un petit moment de réflexion, le coach s'est décidé à répondre: «Il me rappelle moi-même quand j'étais plus jeune. Il parle trop, il réclame trop souvent. Ce sont les émotions des jeunes. Mais il a de la chance, parce que quand je faisais ça, je recevais toujours un carton rouge.» Des paroles qui ne peuvent venir que de Mourinho. Sèches, mais emplies d'une pointe d'humour et d'un brin de provocation. Une recette appliquée depuis des lustres par le célèbre coach.

Réaction souveraine de Croci-Torti

De quoi faire sourire Croci-Torti: «Il a tout mon respect pour sa carrière. Je l'admire parce que, grâce à son caractère, il a réussi à triompher avec des équipes comme Porto et l'Inter qui n'étaient pas favorites pour remporter la Ligue des champions. Aujourd'hui, j'ai essayé de faire la même chose. Mais en trois ans comme entraîneur de Lugano, j'ai appris à être plus calme et à me concentrer sur ce qui se passe sur le terrain.»

Le Tessinois a également été amené à se prononcer sur une autre critique émise Mourinho, lequel a pointé du doigt le manque de fair-play de son adversaire. Au cœur du litige: une séquence survenue juste avant le 3e goal: les Luganais n'avaient alors pas rendu la balle aux Turcs alors que ces derniers l'avaient volontairement sortie, un adversaire étant au sol. «Je suis allé le voir dans le vestiaire après le coup de sifflet final et je me suis excusé», a expliqué Croci-Torti qui a tout de même défendu ses joueurs, assurant qu'ils n'avaient pas compris la situation.

Mourinho, le roi de la communication

A l'inverse, le coach luganais a aussi des raisons de se plaindre: en fin de première mi-temps avant que l'arbitre ne siffle un pénalty en faveur de l'équipe turque, Mattia Zanotti s'est retrouvé à terre après un duel jugé licite. «C'était une faute et je ne comprends pas pourquoi la VAR n'est pas intervenue», assure Crocci-Torti.

De son côté, Mourinho n'a pas souhaité commenter la scène. «Demandez à l'arbitre pourquoi il n'a pas sifflé. J'étais à 70 mètres de là.» Il faut dire que le mythique coach maîtrise l'art de la communication comme personne. Il l'a encore prouvé au moment d'évoquer le match retour qui aura lieu dans une semaine dans le chaudron bouillant du Sükrü-Saracoglu. «Accueillons Lugano comme il se doit. Ils vont adorer cette atmosphère.»

Faut-il y voir une menace? En tout cas, Croci-Torti n'a pas peur, bien au contraire. «Nous allons à Istanbul avec passion et courage pour gagner ce match. J'y crois vraiment. Jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre.»