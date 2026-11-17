Oui, Winsley Boteli a bien touché le ballon sur le 2-0 pour la Suisse, «chipant» le but à Samuel Ballet. Celui-ci a préféré en rigoler, soulignant toutefois que le Genevois lui devait un repas. Murat Yakin, qui s'est beaucoup amusé de la scène, est bien d'accord.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Samuel Ballet qui se précipite vers Remo Freuler, Alvyn Sanches qui court en direction de Winsley Boteli: qui a marqué le 2-0 pour la Nati ce lundi face à l'Ecosse? Même les joueurs semblent ne pas le savoir. «C'était confus, c'est vrai. Mais j'ai vu que Winsley avait touché la balle, donc je suis allé vers lui», sourit Alvyn Sanches après la rencontre. Bien vu!

Le speaker corrige l'identité du buteur après coup

Même le speaker officiel à Saint-Gall s'est laissé avoir, en attribuant dans un premier temps le but à Samuel Ballet et en faisant scander son nom au public à plusieurs reprises. Vingt minutes plus tard arrive le rectificatif, toujours au micro: «Finalement, chers spectateurs, le but a été attribué par l'UEFA à Winsley Boteli. Dont acte! Mais le plus important, c'est que le ballon soit bien entré», a-t-il expliqué, faisant sourire beaucoup de monde autour de lui.

La VAR fait passer un frisson

Le but, d'ailleurs, est magnifique dans sa conception, avec un joli une-deux entre Samuel Ballet et Remo Freuler côté gauche, et la frappe précise du joueur d'Amedspor en conclusion. But pour Ballet? Non! Winsley Boteli est venu le lui «chiper» en touchant le ballon du bout du pied, sans en dévier la trajectoire pour autant. Et vu que l'attaquant du FC Sion était en position douteuse, le but a été vérifié par la VAR pendant de nombreuses secondes. Qu'il aurait été bête que ce 2-0 soit annulé pour hors-jeu alors que le ballon serait entré sans intervention de l'avant-centre... Après vérification, ouf, le but est validé!

«Heureusement, parce que ça aurait été vraiment dommage que ce but soit annulé après une aussi belle action», a commenté Murat Yakin, soulagé. Winsley Boteli voulait-il donc tellement marquer son premier but qu'il n'a pas hésité à le piquer à son coéquipier, lequel fêtait lui aussi sa première titularisation?

Un bon repas pour se faire pardonner

«C'est l'instinct du buteur, il a toujours envie d'être au bon endroit au bon moment», l'a défendu Murat Yakin, en insistant sur le fait que Samuel Ballet avait bien pris la chose. «Cela montre le super état d'esprit qui règne dans cette équipe. Pour moi, c'est une preuve de plus. D'ailleurs, j'ai cru entendre que Sam avait demandé à Winsley de lui payer un bon repas. Je suis d'accord, il l'a mérité!» Ce premier but avec la Nati pourrait donc coûter cher au Genevois, mais il s'acquittera bien volontiers de l'addition!

Un but et une passe décisive au final

Au final, Winsley Boteli termine donc avec un but et une passe décisive, vu que sa déviation sur le 3-0 a permis à Alvyn Sanches d'aller inscrire le 3-0. Des statistiques flatteuses au vu de la prestation globale du Genevois, qui n'a pas toujours été en réussite dans ses contrôles de balle et ses choix, mais a montré de la bonne volonté. Aujourd'hui, Breel Embolo et Zeki Amdouni ont une longueur d'avance sur lui, mais il a montré ce lundi qu'il avait sa place dans l'effectif de la Nati. A lui de retrouver l'efficacité avec le FC Sion pour mériter d'être reconvoqué en mars prochain.