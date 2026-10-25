Le Real Madrid s'est imposé 2-1 sur la pelouse de Barcelone lors du premier Clasico de la saison. Les Catalans, invaincus jusque-là, restent en tête de la Liga malgré ce revers.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Real Madrid a réussi un très bon coup lors de la 10e journée de Liga. Les hommes de José Mourinho ont gagné le Clasico 2-1 sur la pelouse du FC Barcelone, grâce à un doublé de Mbappé.

Les Catalans, qui avaient gagné leurs neuf premiers matches, ont ainsi égaré leurs premiers points, de plus face à leurs rivaux ancestraux. Au classement, ils restent cependant en tête avec 27 points, soit deux de plus que l'Atlético Madrid et trois que le Real.

Ce premier Clasico de la saison a mis du temps à vraiment démarrer. Le Real a pris l'avantage de manière très heureuse par Mbappé (41e) et aurait pu doubler la mise avant le repos. Le Barça a accentué sa pression en seconde période, et Raphinha a égalisé de manière méritée à la 61e.

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Mais les Blaugrana, malgré une assez nette domination, ne sont pas parvenus à arracher la victoire contre un adversaire qui a défendu avec acharnement, Ce sont même les visiteurs qui ont réussi le k.-o. parfait sur un contre de Camavinga conclu par Mbappé à la 87e.