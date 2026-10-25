Le Real Madrid a réussi un très bon coup lors de la 10e journée de Liga. Les hommes de José Mourinho ont gagné le Clasico 2-1 sur la pelouse du FC Barcelone, grâce à un doublé de Mbappé.
Les Catalans, qui avaient gagné leurs neuf premiers matches, ont ainsi égaré leurs premiers points, de plus face à leurs rivaux ancestraux. Au classement, ils restent cependant en tête avec 27 points, soit deux de plus que l'Atlético Madrid et trois que le Real.
Ce premier Clasico de la saison a mis du temps à vraiment démarrer. Le Real a pris l'avantage de manière très heureuse par Mbappé (41e) et aurait pu doubler la mise avant le repos. Le Barça a accentué sa pression en seconde période, et Raphinha a égalisé de manière méritée à la 61e.
Mais les Blaugrana, malgré une assez nette domination, ne sont pas parvenus à arracher la victoire contre un adversaire qui a défendu avec acharnement, Ce sont même les visiteurs qui ont réussi le k.-o. parfait sur un contre de Camavinga conclu par Mbappé à la 87e.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
10
29
27
2
Atlético Madrid
10
12
25
3
Real Madrid
10
15
24
4
Real Betis Balompié
10
2
20
5
Real Sociedad
10
1
19
6
FC Séville
9
-2
14
7
Deportivo Alaves
10
3
12
8
Athletic Bilbao
9
3
12
9
Celta Vigo
10
3
12
10
Villarreal CF
10
1
12
11
La Corogne
10
0
11
12
CA Osasuna
9
-8
11
13
Racing Santander
10
-11
11
14
Levante UD
10
-3
10
15
CF Elche
10
-3
10
16
Rayo Vallecano
9
-8
9
17
Getafe CF
10
-10
9
18
Espanyol Barcelone
10
-2
8
19
Valence CF
10
-10
6
20
Malaga CF
10
-12
5