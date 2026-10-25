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Premier Clasico de la saison
Un doublé de Mbappé permet au Real de faire chuter le Barça

Le Real Madrid s'est imposé 2-1 sur la pelouse de Barcelone lors du premier Clasico de la saison. Les Catalans, invaincus jusque-là, restent en tête de la Liga malgré ce revers.
Publié: il y a 11 minutes
Le Français a délivré le Real en fin de rencontre.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Real Madrid a réussi un très bon coup lors de la 10e journée de Liga. Les hommes de José Mourinho ont gagné le Clasico 2-1 sur la pelouse du FC Barcelone, grâce à un doublé de Mbappé.

Les Catalans, qui avaient gagné leurs neuf premiers matches, ont ainsi égaré leurs premiers points, de plus face à leurs rivaux ancestraux. Au classement, ils restent cependant en tête avec 27 points, soit deux de plus que l'Atlético Madrid et trois que le Real.

Ce premier Clasico de la saison a mis du temps à vraiment démarrer. Le Real a pris l'avantage de manière très heureuse par Mbappé (41e) et aurait pu doubler la mise avant le repos. Le Barça a accentué sa pression en seconde période, et Raphinha a égalisé de manière méritée à la 61e.

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Mais les Blaugrana, malgré une assez nette domination, ne sont pas parvenus à arracher la victoire contre un adversaire qui a défendu avec acharnement, Ce sont même les visiteurs qui ont réussi le k.-o. parfait sur un contre de Camavinga conclu par Mbappé à la 87e.

LaLiga 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
10
29
27
2
Atlético Madrid
Atlético Madrid
10
12
25
3
Real Madrid
Real Madrid
10
15
24
4
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
10
2
20
5
Real Sociedad
Real Sociedad
10
1
19
6
FC Séville
FC Séville
9
-2
14
7
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
10
3
12
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
9
3
12
9
Celta Vigo
Celta Vigo
10
3
12
10
Villarreal CF
Villarreal CF
10
1
12
11
La Corogne
La Corogne
10
0
11
12
CA Osasuna
CA Osasuna
9
-8
11
13
Racing Santander
Racing Santander
10
-11
11
14
Levante UD
Levante UD
10
-3
10
15
CF Elche
CF Elche
10
-3
10
16
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
9
-8
9
17
Getafe CF
Getafe CF
10
-10
9
18
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
10
-2
8
19
Valence CF
Valence CF
10
-10
6
20
Malaga CF
Malaga CF
10
-12
5
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Relégation
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