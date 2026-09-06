Porté par un Lamine Yamal éblouissant, le FC Barcelone s'est imposé 5-0 à Valence. Les Catalans restent parfaits en Liga et dominent le classement avec 12 points en quatre journées.

ATS Agence télégraphique suisse

Porté par un nouveau doublé de Lamine Yamal, le FC Barcelone a signé une quatrième victoire en quatre journées de Liga à Valence (5-0). Les Catalans profitent des défaites de ses deux rivaux, le Real Madrid et l'Atlético, pour s'installer en tête du championnat. Le Barça (1er, 12 points), double champion d'Espagne en titre, a poursuivi son début de saison parfait avec un nouveau festival offensif sur la pelouse de Mestalla, qui lui permet de prendre trois longueurs d'avance sur ses poursuivants.

Incertain avant la rencontre après un coup reçu à l'entraînement, le prodige catalan Lamine Yamal a montré la voie dès la sixième minute d'un lob de l'extérieur du pied gauche (6e, 1-0), et a cru s'offrir un doublé express, finalement refusé pour un léger hors-jeu (8e). Il a dû patienter jusqu'à la fin de la deuxième période et un service parfait de Dani Olmo pour signer son quatrième but de la saison (84e, 5-0).

Le milieu offensif espagnol Fermin Lopez, passeur décisif sur l'ouverture du score, avait fait le break plus tôt après une nouvelle percée de Lamine Yamal (22e, 2-0), avant de servir son capitaine Raphinha, buteur pour la sixième fois en quatre matchs (49e, 3-0). Le métronome catalan Pedri avait creusé un peu plus l'écart d'un tir croisé du droit, après un une-deux avec Olmo (79e, 4-0).

La saison va être longue pour Ugrinic

Les hommes d'Hansi Flick, leaders sereins de Liga avec quatre victoires, 17 buts marqués et 2 encaissés, reçoivent Feyenoord mercredi pour lancer leur campagne de Ligue des champions, l'objectif affiché du club catalan cette saison.

En lutte pour son maintien dans l'élite ces deux dernières saisons, Valence, club historique du football espagnol, se retrouve déjà lanterne rouge avec un seul point en quatre journées. L'international suisse Filip Ugrinic (4 sélections), qui a joué 90 minutes dimanche pour le club de Mestalla, risque de vivre une nouvelle longue saison.