Le FC Barcelone et Lamine Yamal ont assuré le show à Bâle

Dans un Parc Saint-Jacques plein à craquer, le FC Bâle s'est incliné 5-2 face au FC Barcelone. Lamine Yamal et Jesse Bisiwu se sont illustrés dans une rencontre spectaculaire et riche en émotions. Et un jeune Bâlois a marqué un but sensationnel.

Lucas Werder

Un jour après son succès en Coupe de Suisse sur la pelouse de Courtételle, le FC Bâle a troqué le charme du Jura pour les paillettes du Parc Saint-Jacques. Face au FC Barcelone, les Rhénans ont eu droit à une après-midi de gala, dans un stade à guichets fermés et sous une chaleur étouffante.

Avec Lamine Yamal sur le banc au coup d’envoi, le Barça démarre pied au plancher. Bâle peine à sortir de son camp et souffre dans les duels. Après une vingtaine de minutes, l’arbitre Anojen Kanagasingam ordonne une pause fraîcheur. Stephan Lichtsteiner en profite pour procéder à quelques ajustements. Le FC Bâle relève alors la tête et commence à inquiéter davantage son prestigieux adversaire.

Mais c’est précisément au meilleur moment bâlois que Barcelone frappe. À la 34e minute, Raphinha lance Karim Adeyemi dans la profondeur. La nouvelle recrue catalane prend son temps avant de conclure et ne laisse aucune chance à Renato Widmer D’Autilia. Le gardien bâlois est battu, mais son équipe ne baisse pas les bras. Juste avant la pause, Jonas Harder adresse un ballon qui arrive avec un peu de réussite jusqu’à Jean Doucoure. Le jeune joueur ne tremble pas et expédie une frappe puissante et précise hors de portée de Joan Garcia.

Lamine Yamal fait son entrée

La seconde période est marquée par une véritable valse des changements. Et cinq minutes seulement après la reprise, un autre jeune Bâlois trouve la faille. Adeyemi déborde sur le côté gauche et centre. Le ballon, légèrement dévié, profite à Hamza Abdelkarim, qui n’a plus qu’à le pousser au fond pour redonner l’avantage au Barça.

La rencontre retombe ensuite quelque peu en intensité. Jusqu’à la 65e minute, lorsque le Joggeli se met soudainement à rugir. La raison? L’entrée en jeu de Lamine Yamal. La pépite barcelonaise, attendue par un public venu en nombre, peut alors faire étalage de son talent.

En fin de match, le Barça pousse pour inscrire un troisième but. Longtemps, Widmer D’Autilia maintient les siens à flot. Il finit toutefois par céder à la 81e minute. Nicolas Vouilloz accroche Jules Koundé dans la surface et l’arbitre désigne le point de penalty. Yamal prend ses responsabilités et transforme froidement la sentence.

Quatre buts dans les dernières minutes

Le 3-1 ne sera pourtant pas le dernier mot de cette soirée complètement débridée. Kevin Rüegg pénètre à son tour dans la surface barcelonaise avant de s’effondrer après un contact avec Brian Farinas. Le contact paraît léger, mais Kanagasingam accorde une nouvelle fois un penalty. Kazeem Olaigbe s’en charge et prend Wojciech Szczesny, fraîchement entré en jeu, à contre-pied.

La fin de rencontre tourne alors au festival. Jesse Bisiwu, 18 ans, signe d’abord un véritable bijou en enroulant le ballon dans la lucarne. Quelques secondes plus tard, le jeune défenseur profite d’une erreur de Nicolas Vouilloz pour s’offrir un doublé et sceller définitivement le succès catalan.

Une soirée riche en buts, en enseignements et en émotions pour le FC Bâle, qui aura pu mesurer l’écart avec l’un des géants du football européen tout en offrant une belle résistance devant son public.

À noter enfin l’absence de Xherdan Shaqiri. L’ancien international suisse a passé les 90 minutes sur le banc. Touché cette semaine et limité dans sa participation aux entraînements, le capitaine bâlois a été ménagé par Stephan Lichtsteiner. Une précaution logique avant la reprise des choses sérieuses.