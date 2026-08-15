Le FC Courtételle n'est pas parvenu à embêter le grand FC Bâle, terminant largement battu sur sa pelouse (1-6). Une lourde défaite qui n'enlève rien à la belle fête du football qui a eu lieu dans le Jura samedi après-midi.

Thomas Freiburghaus Journaliste

La magie de la Coupe de Suisse était partout, samedi après-midi à Courtételle, où se déplaçait le grand FC Bâle pour le premier tour. On la retrouvait dans l’écharpe verte spéciale pour ce match spécial. Dans les tribunes plus que pleines des deux côtés. Dans le mélange des couleurs en tribunes: le vert du FCC et le rouge et bleu du FCB, très soutenu dans la région. Derrière le secteur bâlois, une banderole verte «Tout un village est avec vous» finissait de rendre le cadre idéal pour cette compétition. En fait, il y avait même plus de deux fois le village entier (2788 habitants) du côté du Centre sportif, puisque 4955 supporters ont garni les tribunes.

Les enfants sur la pelouse à la mi-temps

Bref, tout était réuni pour un très joli match de Coupe, un premier tour comme on les aime. La cerise sur le gâteau aurait été que le «petit» embête le «gros», comme l'an dernier face à YB, sur la pelouse un brin cramée par les canicules successives. Mais cet espoir a vite été réfréné. Dès la 4e, Kazeem Olaigbe, ailier bâlois, concluait une jolie action collective. Trois minutes plus tard, son coéquipier Andrej Bacacin pouvait inscrire le deuxième but, déjà. Les chants des nombreux supporters bâlois redoublaient alors d’intensité.

La magie de la Coupe, elle, se laissait tout juste apercevoir çà et là. Lorsque le ballon finissait coincé sur le toit de la buvette après un centre contré. Ou lorsque le latéral gauche guéguelle (gentilé des habitants de Courtételle) lâchait un doux «Fait chier!» suite au troisième but bâlois d’Asane Sow, qui bénéficiait de beaucoup de réussite. Un pénalty transformé par Zan Celar à la 23e portait le score à 4-0.

Les trois divisions d'écart se faisaient plus que ressentir, les titulaires bâlois ne faisaient pas dans la dentelle, peut-être motivés par l'idée de pouvoir affronter le FC Barcelone le lendemain au Parc Saint-Jacques. Heureusement, les dizaines d'enfants entrés sur la pelouse à la mi-temps pour tâter le ballon sous les hourras des ultras rappelaient le cadre idyllique de la partie.

Antoine Rossé marque pour son anniversaire

Au retour des vestiaires, un nouveau but bâlois est venu rappeler l'écart de niveau. Ludwig Malachowski inscrivait le 5-0 à la 46e, enterrant définitivement les espoirs du FC Courtételle. À l'heure de jeu, l'entrée de Xherdan Shaqiri a mis un peu de baume au cœur des supporters du FC Courtételle. La légende de la Nati a été très applaudie dans le Jura. La suite de la partie a encore vu Giacomo Koloto inscrire le sixième but bâlois d'une belle tête. 6-0, dur dur pour ce FCC muet et ses partisans.

Mais à la 70e, les supporters du FC Courtételle ont finalement pu se lâcher. «L'enfant du peuple» Antoine Rossé, qui fêtait ses 30 ans samedi, a pu catapulter la ballon, de la tête, au fond des filets de Mirko Salvi. Avec un but local et malgré le score, la fête était totale. Les spectateurs pouvaient exulter, la magie de la Coupe avait frappé. Une parfaite conclusion pour un premier tour de Coupe de Suisse plein de son charme habituel.