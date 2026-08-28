Le FC Barcelone prend la tête de la Liga

Le FC Barcelone, champion d'Espagne en titre, s'impose 2-0 contre l'Athletic Bilbao grâce à Raphinha et Fermin Lopez. Le club prend la tête de la Liga jeudi avec six points en deux matchs.

AFP Agence France-Presse

Après des débuts réussis à Elche (5-0), le FC Barcelone, double champion d'Espagne en titre, s'est emparé jeudi de la première place de Liga en signant une deuxième victoire en deux rencontres face à l'Athletic Bilbao (2-0), grâce à son duo Raphinha-Fermin Lopez.

Encore aligné comme avant-centre, l'attaquant brésilien, parfaitement servi par Pedri, a permis au géant catalan de prendre l'avantage en effaçant le gardien espagnol Unai Simon pour marquer dans le but vide (37e, 1-0). Le milieu offensif espagnol Fermin Lopez, opportuniste après une intervention ratée du défenseur franco-espagnol Aymeric Laporte, a doublé la mise en fin de match (82e, 2-0).

Devant le Real

Ces deux réalisations de l'ancien Rennais et du N.7 catalan, déjà décisifs le week-end dernier, propulsent le Barça à la première place du championnat avec six points, sept buts marqués et aucun encaissé. Le club blaugrana devance le Real Madrid (2e), le Séville FC (3e) et le Bétis Séville (4e), seules équipes à avoir remporté leurs deux premiers matchs.

Ovationné lors de son entrée en jeu en deuxième période, le champion du monde espagnol Rodri, recrue phare du mercato estival barcelonais, a fait ses débuts sous ses nouvelles couleurs sur la pelouse du Camp Nou, toujours en travaux.

L'entraîneur allemand Hansi Flick, interrogé sur le rôle de Raphinha et de l'absence de buteur de classe mondiale dans son effectif après les départs de Robert Lewandowski et Ferran Torres, a répondu qu'il ne savait pas si le Brésilien serait «le numéro 9» barcelonais cette saison, mais a loué ses qualités. «L'important, c'est qu'il soit prêt à jouer à ce poste. Pour son dynamisme et l'intensité qu'il met sur le terrain, il est parfait pour nous», a-t-il estimé.

Le Barça, qui souhaitait recruter l'attaquant argentin Julian Alvarez, se heurte à un refus catégorique de l'Atlético Madrid de négocier un potentiel transfert et pourrait donc poursuivre sa saison sans avant-centre, hormis le jeune égyptien Hamza Abdelkarim, 18 ans, resté sur le banc comme face à Elche.