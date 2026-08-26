Le Barça met les choses au clair concernant Julian Alvarez

Hansi Flick a laissé entendre que le club catalan ne recrutera pas d'attaquant si l'Argentin ne gagnait pas son bras de fer avec l'Atlético. Il est actuellement «malade».

AFP Agence France-Presse

L’entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick a laissé entendre mercredi que le club pourrait clore son mercato estival sans recruter de nouvel attaquant s’il ne parvenait pas à attirer l’Argentin Julian Alvarez (Atlético Madrid).

Le technicien allemand, interrogé au sujet du buteur de l’Atlético, courtisé par le Barça mais considéré intransférable par ses dirigeants, a confirmé indirectement les informations circulant dans la presse catalane.

«Soit Julian Alvarez, soit personne»

Selon plusieurs médias, Flick et les dirigeants barcelonais, le président Joan Laporta et le directeur sportif Deco, se sont réunis mardi pour établir qu’ils recruteraient «soit Julian Alvarez, soit personne». «Je crois que le président a fait des déclarations assez claires hier, et Deco et moi sommes totalement d’accord avec lui», a révélé l’entraîneur barcelonais en conférence de presse, à la veille du match en retard de la première journée de Liga face à l’Athletic Bilbao.

En début d’après-midi, Joan Laporta a confirmé auprès des médias du club que le Barça «maintenait son offre» sur la table pour Alvarez, évaluée à 100 millions d’euros, souhaitant trouver un accord avec l’Atlético Madrid, «s’il décide de vendre» l’attaquant argentin.

Absent car «malade»

Conspué pour son retour à la compétition le week-end dernier, le champion du monde 2022 était absent de l’entraînement mercredi matin car il était «malade», selon l’Atlético.

En attendant une résolution positive à ce feuilleton, Hansi Flick, qui a lancé sa saison sans numéro 9 après les départs de Robert Lewandowski et Ferran Torres, a lui affirmé qu’il avait «pleinement confiance» en la qualité de son effectif actuel, fermant la porte à l’arrivée d’un autre avant-centre d’ici la fin du mercato estival.

«Je ne veux pas parler de Julian. Je veux seulement parler de la situation du club. Nous avons réalisé de très bons, vraiment très bons transferts sur ce mercato. Notre objectif est clair, mais au final, le club doit aussi penser à l’avenir. Pas seulement au présent», a-t-il souhaité.

Avec Rodri jeudi

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En cas d’échec dans ce dossier, l’ex-coach du Bayern Munich a concédé qu’il devra «trouver des solutions» en attaque, en adaptant sa composition d’équipe en fonction des situations et des adversaires, notamment en utilisant Raphinha, Dani Olmo, Fermin Lopez ou les recrues Anthony Gordon et Karim Adeyemi comme avant-centre.

Après des débuts réussis à Elche (5-0), le Barça, double champion d’Espagne en titre, reçoit l’Athletic Bilbao jeudi au Camp Nou pour un premier choc de la saison.

Le champion du monde espagnol Rodri, recrue phare du mercato estival barcelonais, devrait faire ses débuts sous le maillot blaugrana lors de cette première rencontre à domicile, a annoncé son entraîneur.