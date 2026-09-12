Kylian Mbappé l’affirme: personne n’a été meilleur que lui la saison dernière. Malgré l’absence de titre collectif, le Français du Real Madrid estime mériter le Ballon d’Or 2026.

Blick Sport

Kylian Mbappé ne cache pas ses ambitions. Quelques jours après l’annonce des 30 nommés pour le Ballon d’Or 2026, l’attaquant du Real Madrid estime avoir été le meilleur joueur du monde la saison dernière et considère que ses performances individuelles doivent lui permettre de décrocher le trophée.

«Il n’y a pas eu de meilleur joueur que moi», affirme le capitaine de l’équipe de France dans un entretien accordé à «L’Équipe». Malgré une nouvelle saison blanche avec le Real Madrid, le Français s’appuie sur ses statistiques: meilleur buteur de LaLiga avec 25 buts, de la Ligue des champions avec 15 réalisations et de la Coupe du monde avec 10 buts.

À 27 ans, Mbappé est également devenu le meilleur buteur de l’histoire du Mondial avec 22 réalisations, devant Lionel Messi (21), Miroslav Klose (16) et Ronaldo (15). «Être meilleur buteur de l’histoire de la compétition, passer devant toutes les plus grandes légendes de l’histoire, dans le tournoi le plus important que le sport ait créé, ça brûle la rétine.»

Aucun titre collectif

L’absence de trophée collectif ne change pas son analyse. «Les gens disent que je n’ai pas gagné de trophée. Mais c’est un trophée individuel.» Mbappé rappelle également qu’un Ballon d’Or ne fait jamais l’unanimité: «Ça veut dire qu’il y a toujours quelqu’un qui considérait qu’il ne le méritait pas.»

Le Français estime surtout que ses accomplissements doivent peser dans les votes. «Je pars du principe que l’histoire doit toujours être récompensée.» Sa saison sans titre avec le Real ne constitue d’ailleurs pas, à ses yeux, un échec personnel. «Chaque saison est enrichissante. J’essaie toujours de tirer un maximum d’enseignements et c’est encore plus le cas quand tu ne gagnes pas.»

Le Français balaie également l’idée selon laquelle son départ aurait permis au PSG d’ouvrir un nouveau cycle victorieux. Pour lui, les trajectoires des deux clubs répondent simplement à des cycles différents. Et malgré deux saisons sans titre collectif à Madrid, il ne regrette rien: «Je voulais réaliser mon rêve de jouer au Real. Et ce n’est jamais une erreur d’aller dans le plus grand club du monde».