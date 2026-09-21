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«Tout cela est très étrange»
José Mourinho se cache derrière l'arbitre pour justifier la défaite dans le derby

La nouvelle contre-performance horrible de Kylian Mbappé? Pas un thème de discussion pour José Mourinho! Fidèle à lui-même, l'entraîneur du Real Madrid a préféré critiquer l'arbitrage que son attaquant après la défaite dans le derby face à l'Atletico (1-2).
Publié: il y a 55 minutes
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Après la défaite lors du derby contre l'Atlético, l'entraîneur du Real, José Mourinho, critique vivement l'arbitre Ortiz Arias.
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
Blick Sportdesk

Après la défaite 1-2 dans le derby madrilène face à son rival de l’Atlético, l’entraîneur du Real Madrid, José Mourinho (63 ans), s’en est vivement pris à l’équipe arbitrale dirigée par Miguel Angel Ortiz Arias et au VAR Daniel Jesus Trujillo Suarez. Lors de la conférence de presse d’après-match, l’entraîneur portugais a notamment brandi une feuille sur laquelle figuraient deux photos d'actions au cours desquelles, selon lui, Cristian Romero et Kang-in Lee auraient dû être expulsés.

«On peut se passer de toute la conférence de presse, car l’histoire du match est ici», a lancé José Mourinho en montrant les photos. Il s’en est ensuite pris directement à la commission d’arbitrage de la Fédération espagnole: «Tout cela était très étrange. On savait déjà une semaine à l’avance qui serait l’arbitre, alors que normalement, son nom n’est annoncé que vingt-quatre heures avant.»

José Mourinho soupçonne-t-il un complot contre son équipe?

«Je ne veux pas dire que le match a été truqué. Je veux croire qu’ils commettent des erreurs», a tempéré José Mourinho au sujet de la désignation de Miguel Angel Ortiz Arias pour ce derby. Âgé de 41 ans, l’arbitre n’a encore jamais dirigé de rencontre internationale. Pour José Mourinho, il n’est donc «pas un très bon arbitre». Et de conclure: «Le pauvre n’a pas résisté à la pression.»

«Monsieur Trujillo a des antécédents»

Le VAR chargé de la rencontre est lui aussi dans le viseur de José Mourinho. «M. Trujillo a effectivement des antécédents avec le Real Madrid», a-t-il lancé. Le Portugais cite notamment des décisions controversées prises contre le Real lors de matches face à Osasuna et Gérone, alors que Trujillo officiait à la VAR.

José Mourinho a en revanche tenu à défendre ses joueurs, même Kylian Mbappé, pourtant auteur d'une nouvelle et problématique prestation insuffisante en attaque. Selon José Mourinho, ses joueurs peuvent partir en pause internationale de trois semaines avec «une accolade de leur entraîneur». Même le Français.

Dans la course au titre en Liga, l’entraîneur madrilène reste toutefois optimiste: «Si on nous laisse tranquilles, si on nous laisse en paix et si on nous permet de concourir à armes égales avec tout le monde, il reste encore un long chemin à parcourir d’ici là.»

LaLiga 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
7
24
21
2
Atlético Madrid
Atlético Madrid
7
9
16
3
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
7
2
16
4
Real Madrid
Real Madrid
7
10
15
5
FC Séville
FC Séville
7
1
13
6
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
7
5
11
7
La Corogne
La Corogne
7
2
10
8
Real Sociedad
Real Sociedad
7
-4
10
9
Villarreal CF
Villarreal CF
7
1
8
10
Athletic Bilbao
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6
1
8
11
Getafe CF
Getafe CF
7
-3
8
12
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
7
-5
8
13
CA Osasuna
CA Osasuna
7
-7
8
14
Celta Vigo
Celta Vigo
7
2
7
15
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
7
0
7
16
Racing Santander
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7
-10
7
17
Levante UD
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6
-4
5
18
CF Elche
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7
-6
5
19
Valence CF
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7
-9
4
20
Malaga CF
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7
-9
3
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