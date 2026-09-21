La nouvelle contre-performance horrible de Kylian Mbappé? Pas un thème de discussion pour José Mourinho! Fidèle à lui-même, l'entraîneur du Real Madrid a préféré critiquer l'arbitrage que son attaquant après la défaite dans le derby face à l'Atletico (1-2).

Blick Sportdesk

Après la défaite 1-2 dans le derby madrilène face à son rival de l’Atlético, l’entraîneur du Real Madrid, José Mourinho (63 ans), s’en est vivement pris à l’équipe arbitrale dirigée par Miguel Angel Ortiz Arias et au VAR Daniel Jesus Trujillo Suarez. Lors de la conférence de presse d’après-match, l’entraîneur portugais a notamment brandi une feuille sur laquelle figuraient deux photos d'actions au cours desquelles, selon lui, Cristian Romero et Kang-in Lee auraient dû être expulsés.

«On peut se passer de toute la conférence de presse, car l’histoire du match est ici», a lancé José Mourinho en montrant les photos. Il s’en est ensuite pris directement à la commission d’arbitrage de la Fédération espagnole: «Tout cela était très étrange. On savait déjà une semaine à l’avance qui serait l’arbitre, alors que normalement, son nom n’est annoncé que vingt-quatre heures avant.»

José Mourinho soupçonne-t-il un complot contre son équipe?

«Je ne veux pas dire que le match a été truqué. Je veux croire qu’ils commettent des erreurs», a tempéré José Mourinho au sujet de la désignation de Miguel Angel Ortiz Arias pour ce derby. Âgé de 41 ans, l’arbitre n’a encore jamais dirigé de rencontre internationale. Pour José Mourinho, il n’est donc «pas un très bon arbitre». Et de conclure: «Le pauvre n’a pas résisté à la pression.»

«Monsieur Trujillo a des antécédents»

Le VAR chargé de la rencontre est lui aussi dans le viseur de José Mourinho. «M. Trujillo a effectivement des antécédents avec le Real Madrid», a-t-il lancé. Le Portugais cite notamment des décisions controversées prises contre le Real lors de matches face à Osasuna et Gérone, alors que Trujillo officiait à la VAR.

José Mourinho a en revanche tenu à défendre ses joueurs, même Kylian Mbappé, pourtant auteur d'une nouvelle et problématique prestation insuffisante en attaque. Selon José Mourinho, ses joueurs peuvent partir en pause internationale de trois semaines avec «une accolade de leur entraîneur». Même le Français.

Dans la course au titre en Liga, l’entraîneur madrilène reste toutefois optimiste: «Si on nous laisse tranquilles, si on nous laisse en paix et si on nous permet de concourir à armes égales avec tout le monde, il reste encore un long chemin à parcourir d’ici là.»