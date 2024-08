Equipe de Suisse: Gregory Wüthrich fera-t-il ses débuts?

Murat Yakin présentera jeudi sa sélection pour les matches de Ligue des Nations contre le Danemark et l'Espagne. Un nouveau venu surprise devrait faire partie de l'équipe convoquée par le sélectionneur.

1/10 Jeudi après-midi, Murat Yakin annoncera sa sélection pour les matches à venir de l'équipe nationale.

Christian Finkbeiner

Deux mois à peine se sont écoulés depuis la fin de la fructueuse campagne européenne, qui s'est achevée en quart de finale contre l'Angleterre aux tirs au but. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Outre Xherdan Shaqiri et Yann Sommer, Fabian Schär a également annoncé lundi dernier, à la surprise générale, sa retraite internationale. Un coup dur également pour le sélectionneur Murat Yakin, car Schär avait réalisé un excellent Euro.

Cet après-midi (à 14h30), Yakin présentera sa première sélection depuis l'Euro en vue des deux matches de la Ligue des Nations à Copenhague contre le Danemark (5 septembre) et à Genève contre l'Espagne, championne d'Europe en titre (8 septembre). Il n'y aura que peu de surprises, l'ossature étant toujours constituée par les héros de l'Euro autour du capitaine Granit Xhaka.

Des grands noms manquent

Selon nos informations, Gregory Wüthrich (29 ans) fait désormais partie de la sélection. Pour le défenseur central du Sturm Graz et ancien international junior, cette première convocation serait une récompense pour ses excellentes performances de la saison dernière. En tant que titulaire, le Bernois a remporté le doublé en Autriche, mettant ainsi fin à l'hégémonie du RB Salzbourg. Et Wüthrich est dans le rythme, puisqu'il a déjà disputé six matchs avec Sturm cette saison.

Outre Dan Ndoye, blessé, et Noah Okafor, mis à l'écart par Yakin, deux autres absents de marque sont à mentionner. Silvan Widmer, qui a connu une préparation difficile en raison d'un virus, et Steven Zuber font également défaut à l'équipe de Suisse.

Les joueurs des Young Boys Joël Monteiro et Filip Ugrinic, excellents en Champions League, ainsi que Becir Omeragic, qui étaient déjà présents lors du pré-camp de l'Euro à Saint-Gall, mais qui n'ont pas réussi à atteindre la taille de l'équipe pour l'Euro, seront de nouveau présents, selon les informations dont nous disposons.